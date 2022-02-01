COVID-19 в Кыргызстане: 202 новых случая, по 69 в Бишкеке и Чуйской области

СОVID-19

Министерство здравоохранения озвучило статистику по коронавирусу и пневмонии за сутки, по состоянию на утро 1 февраля.

Выздоровели

За сутки 547 пациентов выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 188 143.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

Бишкек – 69;

Ош – 2;

Чуйская область – 69;

Ошская область – 7;

Таласская область – 5;

Нарынская область – 5;

Иссык-Кульская область – 22;

Джалал-Абадская область – 9;

Баткенская область – 14.

Всего за сутки зарегистрировано 202 новых случая. За весь период заболели 198 518 человек.

За сутки проведено 3 552 ПЦР-исследования.

На стационарном лечении находятся 1 063 больных, на амбулаторном – 4 903.

Смерти

За сутки зафиксировано четыре смертельных исходов.

На 1 февраля зарегистрировано 2 884 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.