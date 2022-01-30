В Кыргызстане на 28 января зарегистрировано 356 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 28 января зарегистрировали 356 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 216,
в г. Ош – 3,
в Чуйской области – 88,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 14,
в Джалал-Абадской области – 14,
в Баткенской области – 12.
За весь период зарегистрировали – 197 437 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 604 человека.
За весь период выздоровели – 185 771 человек.
Скончались – 5 человек (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2867 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 1104 человека. На амбулаторном лечении – 6180 человек.