Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Кыргызстане

СОVID-19

Министерство здравоохранения озвучило статистику по коронавирусу и пневмонии за сутки по состоянию на утро 27 января.

Выздоровели

За сутки 629 пациентов выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 185 167.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

Бишкек – 289;

Ош – 7;

Чуйская область – 101;

Ошская область – 18;

Таласская область – 8;

Нарынская область – 2;

Иссык-Кульская область – 16;

Джалал-Абадская область – 22;

Баткенская область – 16.

Всего за сутки зарегистрировано 479 новых случаев. За весь период заболел 197 081 человек.

За сутки проведено 3 803 ПЦР-исследования.

На стационарном лечении находятся 1 044 больных, на амбулаторном – 6 501.

Смерти

За сутки зафиксировано четыре смертельных исхода.

На 27 января зарегистрировано 2 862 летальных исхода от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии за весь период.