Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Кыргызстане

Министерство здравоохранения озвучило статистику по коронавирусу и пневмонии за сутки по состоянию на утро 27 января.
Выздоровели
За сутки 629 пациентов выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 185 167.
Новые случаи
Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:
- Бишкек – 289;
- Ош – 7;
- Чуйская область – 101;
- Ошская область – 18;
- Таласская область – 8;
- Нарынская область – 2;
- Иссык-Кульская область – 16;
- Джалал-Абадская область – 22;
- Баткенская область – 16.
Всего за сутки зарегистрировано 479 новых случаев. За весь период заболел 197 081 человек.
За сутки проведено 3 803 ПЦР-исследования.
На стационарном лечении находятся 1 044 больных, на амбулаторном – 6 501.
Смерти
За сутки зафиксировано четыре смертельных исхода.
На 27 января зарегистрировано 2 862 летальных исхода от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии за весь период.