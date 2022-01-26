В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли 4 пациента

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 370 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, новые случаи выявлены: в Бишкеке – 243, в Джалал-Абадской области – 18, в Оше — 2, в Ошской области — 4, в Иссык-Кульской области — 11, в Чуйской области — 71, в Таласской области — 1, в Нарынской области — 5, в Баткенской области — 15.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 196 тысяч 602 случая заражения COVID.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего умерших — 2 858.