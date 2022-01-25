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СОVID-19
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В Кыргызстане на 25 января зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19

СОVID-19

В Кыргызстане на 25 января зарегистрировали 412 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

  • в г. Бишкек – 242,
  • в г. Ош – 2,
  • в Чуйской области – 91,
  • в Ошской области – 9,
  • в Таласской области – 5,
  • в Нарынской области – 2,
  • в Иссык-Кульской области – 12,
  • в Джалал-Абадской области – 37,
  • в Баткенской области – 12.

За весь период зарегистрировали – 196 232 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 511 человек.

За весь период выздоровели – 184 028 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2854 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1139 человек. На амбулаторном лечении – 6709 человек.

           