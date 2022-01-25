В Кыргызстане на 25 января зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 января зарегистрировали 412 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
- в г. Бишкек – 242,
- в г. Ош – 2,
- в Чуйской области – 91,
- в Ошской области – 9,
- в Таласской области – 5,
- в Нарынской области – 2,
- в Иссык-Кульской области – 12,
- в Джалал-Абадской области – 37,
- в Баткенской области – 12.
За весь период зарегистрировали – 196 232 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 511 человек.
За весь период выздоровели – 184 028 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2854 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1139 человек. На амбулаторном лечении – 6709 человек.