В Кыргызстане на 21 января зарегистрировано 788 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 21 января зарегистрировали 788 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 523,
в г. Ош – 12,
в Чуйской области – 137,
в Ошской области – 17,
в Таласской области – 17,
в Нарынской области – 7,
в Иссык-Кульской области – 17,
в Джалал-Абадской области – 28,
в Баткенской области – 30.
За весь период зарегистрировали – 193 816 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 284 человека.
За весь период выздоровели – 181 976 человек.
Скончался – один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2843 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 1075 человек. На амбулаторном лечении – 6429 человек.