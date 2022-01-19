В Кыргызстане на 19 января зарегистрировано 870 новых случаев COVID-19

СОVID-19

В Кыргызстане на 19 января зарегистрировали 870 новых случаев заражения с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 627,

в г. Ош – 8,

в Чуйской области – 141,

в Ошской области – 12,

в Таласской области – 12,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 21,

в Джалал-Абадской области – 16,

в Баткенской области – 28.

За весь период зарегистрировали – 192 158 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 201 человек.

За весь период выздоровели – 181 426 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2838 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 1020 человек. На амбулаторном лечении – 5383 человека.