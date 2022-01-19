Глава ВОЗ: Эта пандемия еще далека от завершения

СОVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что после распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения омикрона во всем мире, вероятно, появятся новые варианты", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил исключительную важность отслеживания и оценки ситуации с новыми штаммами коронавируса.

Гебрейесус также подчеркнул, что, хотя омикрон и может в среднем протекать не так тяжело, как предшествовавшие ему штаммы, мнение о том, что это легкое заболевание, - ошибочно. Он указал, что омикрон также приводит к госпитализациям и летальным исходам.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый штамм распространяется быстрее предыдущего варианта дельта и становится доминирующим.

Источник: kaktus.media