В Кыргызстане за сутки проверили на коронавирус 4,5 тыс. человек и выявили 820 заболевших

Выздоровели
За сутки 153 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 181 225.
Новые случаи
Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:
- Бишкек – 600;
- Ош – 12;
- Чуйская область – 109;
- Ошская область – 4;
- Таласская область – 14;
- Нарынская область – 3;
- Иссык-Кульская область – 40;
- Джалал-Абадская область – 9;
- Баткенская область – 29.
Всего за сутки зарегистрировано 820 новых случаев. За весь период заболели 191 288 человек.
За сутки проведено 4 564 ПЦР-исследования.
На стационарном лечении находятся 967 больных, на амбулаторном – 4 770.
Смерти
За сутки зафиксировано три смертельных исхода.
На 18 января зарегистрировано 2 836 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.