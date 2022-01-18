В Кыргызстане за сутки проверили на коронавирус 4,5 тыс. человек и выявили 820 заболевших

СОVID-19

Выздоровели

За сутки 153 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 181 225.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

Бишкек – 600;

Ош – 12;

Чуйская область – 109;

Ошская область – 4;

Таласская область – 14;

Нарынская область – 3;

Иссык-Кульская область – 40;

Джалал-Абадская область – 9;

Баткенская область – 29.

Всего за сутки зарегистрировано 820 новых случаев. За весь период заболели 191 288 человек.

За сутки проведено 4 564 ПЦР-исследования.

На стационарном лечении находятся 967 больных, на амбулаторном – 4 770.

Смерти

За сутки зафиксировано три смертельных исхода.

На 18 января зарегистрировано 2 836 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.