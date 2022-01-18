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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки проверили на коронавирус 4,5 тыс. человек и выявили 820 заболевших

СОVID-19

Выздоровели

За сутки 153 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 181 225.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

  • Бишкек – 600;
  • Ош – 12;
  • Чуйская область – 109;
  • Ошская область – 4;
  • Таласская область – 14;
  • Нарынская область – 3;
  • Иссык-Кульская область – 40;
  • Джалал-Абадская область – 9;
  • Баткенская область – 29.

Всего за сутки зарегистрировано 820 новых случаев. За весь период заболели 191 288 человек.

За сутки проведено 4 564 ПЦР-исследования.

На стационарном лечении находятся 967 больных, на амбулаторном – 4 770.

Смерти

За сутки зафиксировано три смертельных исхода.

На 18 января зарегистрировано 2 836 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.

           