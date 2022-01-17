Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 781 новый случай, 3 летальных исхода

СОVID-19

На 17 января 2022 года всего по республике за сутки зарегистрировано 781 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают на сайте Министерства здравоохранения КР.

Из них в г. Бишкек – 658, город Ош – 11, в Чуйской области – 48, в Таласской области – 14, в Нарынской области – 3, в Иссык-Кульской области – 6, в Джалал-Абадской области – 14, в Баткенской области – 27.

Всего за весь период зарегистрировано 190 тыс. 468 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровело 102 пациента.

Всего за весь период выздоровели 181 тыс. 72 пациента.

За последние сутки зарегистрировано – 3 летальных случая от COVID-19.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 833 человека.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 907 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 4 тыс. 167 пациентов.

Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано - 36 новых случаев COVID-19, в Бишкеке – 22, в Баткенской области – 2, в Иссык-Кульской области – 1, в Нарынской области – 1, в Чуйской области – 10. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 7 тыс. 292 случая. За сутки из домашней самоизоляции выписано – 5 медицинских работников. Всего по республике выздоровели – 6 тыс. 958 медработников.