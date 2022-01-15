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СОVID-19
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Названо число заразившихся коронавирусом в Кыргызстане за сутки

СОVID-19

Выздоровели

За сутки 122 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 180 862.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

  • Бишкек – 404;
  • Ош – 14;
  • Чуйская область – 97;
  • Ошская область – 10;
  • Таласская область – 20;
  • Нарынская область – 5;
  • Иссык-Кульская область – 13;
  • Джалал-Абадская область – 24;
  • Баткенская область – 20.

Всего за сутки зарегистрировано 607 новых случаев. За весь период заболели 188 813 человек.

За сутки проведено 4 956 ПЦР-исследований.

На стационарном лечении находятся 746 больных, на амбулаторном – 2 888.

Смерти

За сутки зафиксирован один смертельный исход.

На 15 января зарегистрировано 2 828 летальных исходов от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии за весь период.


Источник: kaktus.media

           