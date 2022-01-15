Названо число заразившихся коронавирусом в Кыргызстане за сутки

Выздоровели
За сутки 122 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 180 862.
Новые случаи
Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:
- Бишкек – 404;
- Ош – 14;
- Чуйская область – 97;
- Ошская область – 10;
- Таласская область – 20;
- Нарынская область – 5;
- Иссык-Кульская область – 13;
- Джалал-Абадская область – 24;
- Баткенская область – 20.
Всего за сутки зарегистрировано 607 новых случаев. За весь период заболели 188 813 человек.
За сутки проведено 4 956 ПЦР-исследований.
На стационарном лечении находятся 746 больных, на амбулаторном – 2 888.
Смерти
За сутки зафиксирован один смертельный исход.
На 15 января зарегистрировано 2 828 летальных исходов от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии за весь период.
Источник: kaktus.media