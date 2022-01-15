Названо число заразившихся коронавирусом в Кыргызстане за сутки

СОVID-19

Выздоровели

За сутки 122 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 180 862.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

Бишкек – 404;

Ош – 14;

Чуйская область – 97;

Ошская область – 10;

Таласская область – 20;

Нарынская область – 5;

Иссык-Кульская область – 13;

Джалал-Абадская область – 24;

Баткенская область – 20.

Всего за сутки зарегистрировано 607 новых случаев. За весь период заболели 188 813 человек.

За сутки проведено 4 956 ПЦР-исследований.

На стационарном лечении находятся 746 больных, на амбулаторном – 2 888.

Смерти

За сутки зафиксирован один смертельный исход.

На 15 января зарегистрировано 2 828 летальных исходов от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии за весь период.



Источник: kaktus.media