В Кыргызстане на 10 января зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19

СОVID-19

Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 136,

в г. Ош – 13,

в Чуйской области – 10,

в Ошской области – 29,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 186 065 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 66 человек.

За весь период выздоровели – 180 347 человек.

Скончался один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2819 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 459 человек. На амбулаторном лечении – 952 человека.