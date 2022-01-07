В КР за сутки от COVID умерли 3 человека, выявили 247 зараженных

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 247 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, новые случаи выявлены: в Бишкеке – 151, в Джалал-Абадской области – 18, в Оше — 11, Иссык-Кульская область — 10, в Чуйской области — 37, в Ошской области — 11, в Таласской области — 6, в Нарынской области — 2, в Баткенской области — 1.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 185 тысячи 484 случая заражения COVID.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего умерших — 2 814.

