Статистика по коронавирусу на 4 января. 52 новых случая

СОVID-19

Новые случаи:

На утро 4 января в Кыргызстане выявлены 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Из них:

Бишкек – 34;

Ош – 10;

Джалал-Абадская область – 6;

Иссык-Кульская область – 2;

Нарынская область – 0;

Чуйская область – 0;

Таласская область – 0;

Ошская область – 0;

Баткенская область – 0.

За весь период зарегистрированы 184 879 случаев коронавируса.

Умерли

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека.

Оба летальных случая зафиксированы в Бишкеке. Больные не были вакцинированы.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 807 человек.

Выздоровели

За сутки по республике выздоровели 50 человек.

Из них:

в Бишкеке - 30;

Оше - 4;

Чуйской области - 5;

Ошской - 1;

Иссык-Кульской - 4;

Джалал-Абадской - 3;

Баткенской -3 .

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 179 997 человек.

Источник: Кактуз