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СОVID-19
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Статистика по коронавирусу на 4 января. 52 новых случая

СОVID-19

Новые случаи:

На утро 4 января в Кыргызстане выявлены 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Из них:

  • Бишкек – 34;
  • Ош – 10;
  • Джалал-Абадская область – 6;
  • Иссык-Кульская область – 2;
  • Нарынская область – 0;
  • Чуйская область – 0;
  • Таласская область – 0;
  • Ошская область – 0;
  • Баткенская область – 0.

За весь период зарегистрированы 184 879 случаев коронавируса.

Умерли

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека.

Оба летальных случая зафиксированы в Бишкеке. Больные не были вакцинированы.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 807 человек.

Выздоровели

За сутки по республике выздоровели 50 человек.

Из них:

  • в Бишкеке - 30;
  • Оше - 4;
  • Чуйской области - 5;
  • Ошской - 1;
  • Иссык-Кульской - 4;
  • Джалал-Абадской - 3;
  • Баткенской -3 .

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 179 997 человек.

Источник: Кактуз

           