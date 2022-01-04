Статистика по коронавирусу на 4 января. 52 новых случая

Новые случаи:
На утро 4 января в Кыргызстане выявлены 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Из них:
- Бишкек – 34;
- Ош – 10;
- Джалал-Абадская область – 6;
- Иссык-Кульская область – 2;
- Нарынская область – 0;
- Чуйская область – 0;
- Таласская область – 0;
- Ошская область – 0;
- Баткенская область – 0.
За весь период зарегистрированы 184 879 случаев коронавируса.
Умерли
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека.
Оба летальных случая зафиксированы в Бишкеке. Больные не были вакцинированы.
С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 807 человек.
Выздоровели
За сутки по республике выздоровели 50 человек.
Из них:
- в Бишкеке - 30;
- Оше - 4;
- Чуйской области - 5;
- Ошской - 1;
- Иссык-Кульской - 4;
- Джалал-Абадской - 3;
- Баткенской -3 .
С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 179 997 человек.
Источник: Кактуз