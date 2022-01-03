Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 41 новый случай, 1 летальный исход

На 3 января 2022 года всего по республике за сутки зарегистрирован 41 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в Республиканском штабе.
По их данным, из них в Бишкеке – 39, в Оше - 2.
Всего за весь период зарегистрировано 184 тыс. 827 случаев.
За сутки от коронавируса выздоровели 44 пациента.
Всего за весь период выздоровели 179 тыс. 947 пациентов.
За сутки от COVID-19 зарегистрирован 1 летальный исход среди невакцинированных граждан.
Всего за весь период умерли 2 тыс. 805 человек.
На стационарном лечении находятся 270 пациентов, на амбулаторном – 319.