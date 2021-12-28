Назван ранний признак того, что у пациента - омикрон-штамм коронавируса

СОVID-19

Первый признак, что у вас может быть штамм коронавируса омикрон, появляющийся до основных симптомов, это хриплый голос без причины, пишет британская газета The Sun.

Указано, что если люди говорят, что ваш голос звучит хрипло, а вы не кричали и не пели, возможно, это омикрон. По словам генерального директора Discovery Health Райана Роуча, это самый распространенный симптом, с которым сталкиваются пациенты со штаммом-супермутантом. Хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для других вариантов коронавируса. Наблюдаются также заложенность носа и другие общие симптомы, включая сухой кашель и боль в пояснице.

"Ряд исследований показывает, что омикрон мягче, чем другие штаммы, при этом первый официальный отчет Великобритании показывает, что риск госпитализации на 50-70% ниже, чем у дельта-штамма. Бустерная инъекция - лучшая защита от омикрона. Согласно предварительным данным, она повышает эффективность до 75%", - сообщает издание.

Источник: Кактуз