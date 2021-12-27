Омикрон все ближе

СОVID-19

Об этом пишет радио «Азаттык» соо ссылкой на туркменскую редакцию «Азатлык».

«В карантинной зоне Бекдаш у четверых наших граждан из Казахстана была обнаружена «омикронная» версия COVID-19», — пишет «Азаттык».

Сообщается что туркменско-казахстанский пограничный переход был открыт около двух недель назад и туркменским гражданам, оставшимся в Казахстане, был разрешен въезд в страну. Пограничный переход закрыли после обнаружения штамма «Омикрон» у туркменских граждан.

В публикации отмечается что власти центральноазиатских стран, включая Казахстан, ранее неоднократно заявляли, что стремительно распространяющийся во всем мире омикрон-штамм коронавируса пока не добрался до их стран.

Источник: reporter.kg