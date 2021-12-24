В Кыргызстане на 24 декабря зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 23,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 3,
в Ошской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 184 395 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 55 человек.
За весь период выздоровели – 179 497 человек.
Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2790 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 287 человек. На амбулаторном лечении – 337 человек.
Источник: vb.kg