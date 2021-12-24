В Кыргызстане на 24 декабря зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

СОVID-19

Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 23,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 3,

в Ошской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 184 395 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 55 человек.

За весь период выздоровели – 179 497 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2790 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 287 человек. На амбулаторном лечении – 337 человек.

Источник: vb.kg