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СОVID-19
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В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрирован 51 новый случай COVID-19

СОVID-19

Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

  • в г. Бишкек – 14,
  • в г. Ош – 1,
  • в Чуйской области – 16,
  • в Ошской области – 3,
  • в Иссык-Кульской области – 5,
  • в Джалал-Абадской области – 9,
  • в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 184 269 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 41 человек.

За весь период выздоровели – 179 352 человека.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2786 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 303 человека. На амбулаторном лечении – 345 человек.

           