COVID-19 за сутки: 23 новых случая, 19 из них - в Бишкеке

СОVID-19

Республиканский штаб озвучил статистику по коронавирусу и пневмонии за сутки, по состоянию на утро 20 декабря.

Выздоровели

За сутки 29 пациентов выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 179 311.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

Бишкек – 19;

Ош – 1;

Чуйская область – 0;

Ошская область – 0;

Таласская область – 0;

Нарынская область – 0;

Иссык-Кульская область – 0;

Джалал-Абадская область – 2;

Баткенская область – 1.

Всего за сутки зарегистрировано 23 новых случая. За весь период заболели 184 218 человек.

На стационарном лечении находится 301 больной, на амбулаторном – 338.

Смерти

За сутки зафиксирован один смертельный исход.

На 20 декабря зарегистрировано 2 784 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.