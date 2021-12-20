COVID-19 за сутки: 23 новых случая, 19 из них - в Бишкеке

Республиканский штаб озвучил статистику по коронавирусу и пневмонии за сутки, по состоянию на утро 20 декабря.
Выздоровели
За сутки 29 пациентов выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 179 311.
Новые случаи
Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:
- Бишкек – 19;
- Ош – 1;
- Чуйская область – 0;
- Ошская область – 0;
- Таласская область – 0;
- Нарынская область – 0;
- Иссык-Кульская область – 0;
- Джалал-Абадская область – 2;
- Баткенская область – 1.
Всего за сутки зарегистрировано 23 новых случая. За весь период заболели 184 218 человек.
На стационарном лечении находится 301 больной, на амбулаторном – 338.
Смерти
За сутки зафиксирован один смертельный исход.
На 20 декабря зарегистрировано 2 784 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.