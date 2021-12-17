Коронавирус продолжается распространяться из-за нежелания вакцинироваться – Генсек ООН

СОVID-19

Только с помощью вакцин покончить с пандемией не удастся – вирус продолжает распространяться, во многом из-за неравенства, нежелания вакцинироваться и проявления беспечности. Об этом в ходе виртуальной пресс-конференции проводя итоги года заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, согласно стратегии ВОЗ в каждой стране мира вакцины до конца текущего года должны были получить 40 процентов жителей, а до середины следующего – 70 процентов. Однако на сегодняшний день эту задачу не выполнили 98 стран, а 40 процентов государств – не смогли привить и десяти процентов своего населения. В странах с низким уровнем дохода полный курс вакцинации прошли лишь четыре процента населения.

«В богатых странах уровень вакцинации в восемь раз выше, чем в странах Африки. Нынешними темпами Африка сможет вакцинировать 70 процентов населения лишь к августу 2024 года», – сообщил Антониу Гутерриш.

Генсек ООН призвал страны срочно принять меры – проявить солидарность, отметив, что чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует и продлевает пандемию.

Источник: reporter.kg