COVID-19 в Кыргызстане: 39 заболевших, 43 выздоровевших за сутки

Выздоровели
За сутки 43 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 179 166.
Новые случаи
Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:
- Бишкек – 18;
- Ош – 1;
- Чуйская область – 9;
- Ошская область – 2;
- Таласская область – 2;
- Нарынская область – 0;
- Иссык-Кульская область – 3;
- Джалал-Абадская область – 3;
- Баткенская область – 1.
Всего за сутки зарегистрировано 39 новых случаев. За весь период заболели 184 094 человека.
На стационарном лечении находятся 313 больных, на амбулаторном – 351.
Смерти
За сутки зафиксировано два смертельных исхода.
На 16 декабря зарегистрировано 2 777 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.