COVID-19 в Кыргызстане: 39 заболевших, 43 выздоровевших за сутки

СОVID-19

Выздоровели

За сутки 43 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 179 166.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

Бишкек – 18;

Ош – 1;

Чуйская область – 9;

Ошская область – 2;

Таласская область – 2;

Нарынская область – 0;

Иссык-Кульская область – 3;

Джалал-Абадская область – 3;

Баткенская область – 1.

Всего за сутки зарегистрировано 39 новых случаев. За весь период заболели 184 094 человека.

На стационарном лечении находятся 313 больных, на амбулаторном – 351.

Смерти

За сутки зафиксировано два смертельных исхода.

На 16 декабря зарегистрировано 2 777 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.