COVID-19 в Кыргызстане: названо число заболевших и умерших за сутки

Выздоровели
За сутки 43 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 179 123.
Новые случаи
Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:
- Бишкек – 13;
- Ош – 0;
- Чуйская область – 4;
- Ошская область – 1;
- Таласская область – 0;
- Нарынская область – 0;
- Иссык-Кульская область – 2;
- Джалал-Абадская область – 6;
- Баткенская область – 2.
Всего за сутки зарегистрировано 28 новых случаев. За весь период заболели 184 055 человек.
На стационарном лечении находятся 317 больных, на амбулаторном – 354.
Смерти
За сутки зафиксировано два смертельных исхода.
На 15 декабря зарегистрировано 2 775 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.