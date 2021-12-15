COVID-19 в Кыргызстане: названо число заболевших и умерших за сутки

СОVID-19

Выздоровели

За сутки 43 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период - 179 123.

Новые случаи

Новые случаи коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки:

Бишкек – 13;

Ош – 0;

Чуйская область – 4;

Ошская область – 1;

Таласская область – 0;

Нарынская область – 0;

Иссык-Кульская область – 2;

Джалал-Абадская область – 6;

Баткенская область – 2.

Всего за сутки зарегистрировано 28 новых случаев. За весь период заболели 184 055 человек.

На стационарном лечении находятся 317 больных, на амбулаторном – 354.

Смерти

За сутки зафиксировано два смертельных исхода.

На 15 декабря зарегистрировано 2 775 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за весь период.