Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 36 новых случаев, 3 летальных исхода

СОVID-19

На 14 декабря 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в министерстве здравоохранения КР.

По их данным, из них в Бишкеке – 19, в Чуйской области - 11, в Ошской области – 3, в Иссык-Кульской области - 3.

Всего за весь период зарегистрировано 184 тыс. 27 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 40 пациентов.

Всего за весь период выздоровели 179 тыс. 80 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 3 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 773 человека.

На стационарном лечении находятся 321 пациент, на амбулаторном – 357.