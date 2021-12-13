Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 26 новых случаев, никто не умер

СОVID-19

На 13 декабря 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в министерстве здравоохранения КР.

По их данным, из них в Бишкеке – 21, в Оше - 1, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период зарегистрировано 183 тыс. 991 случай.

За сутки от коронавируса выздоровел 31 пациент.

Всего за весь период выздоровели 179 тыс. 40 пациентов.

За сутки от COVID-19 летальных исходов не зарегистрировано.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 770 человек.

На стационарном лечении находятся 350 пациентов, на амбулаторном – 348.