В Кыргызстане на 10 декабря зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 25,
в Чуйской области – 15,
в Ошской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 3,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 183 863 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 54 человека.
За весь период выздоровели – 178 905 человек.
Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2766 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 363 человека. На амбулаторном лечении – 346 человек.