В Кыргызстане на 10 декабря зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

СОVID-19

Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 25,

в Чуйской области – 15,

в Ошской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 3,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 183 863 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 54 человека.

За весь период выздоровели – 178 905 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2766 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 363 человека. На амбулаторном лечении – 346 человек.