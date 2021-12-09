COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 66 новых случаев, 2 летальных исхода

СОVID-19

По их данным, из них в Бишкеке – 41, в Оше - 2, в Чуйской области - 16, в Ошской области - 1, в Иссык-Кульской области - 5, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период зарегистрировано 183 тыс. 810 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 74 пациента.

Всего за весь период выздоровели 178 тыс. 851 пациент.

За сутки от COVID-19 зарегистрированы 2 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 764 человека.

На стационарном лечении находятся 365 пациентов, на амбулаторном – 347.