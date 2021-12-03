Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 50 новых случаев, 3 летальных исхода

СОVID-19

По их данным, из них в Бишкеке – 24, в Чуйской области - 9, в Ошской области - 5, в Таласской области - 2, в Нарынской области - 1, в Джалал-Абадской области - 3, в Баткенской области - 6.

Всего за весь период зарегистрировано 183 тыс. 510 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 74 пациента.

Всего за весь период выздоровели 178 тыс. 478 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрированы 3 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 755 человек.

На стационарном лечении находятся 394 пациента, на амбулаторном - 400.

За прошедшие сутки проведено 3 тыс. 666 ПЦР-исследований.