Ученые из ЮАР выяснили, что омикрон-штамм в три раза повышает риск повторного заражения COVID-19

СОVID-19

Об этом говорится в препринте исследования, проведенного южноафриканским Центром эпидемиологического моделирования и анализа DSI-NRF, передает журнал Мedrxiv.org.

В исследовании учитывались данные с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года, собранные Минздравом ЮАР. Как уточняет агентство AFP, это первые эпидемиологические доказательства того, что полученный после перенесенного коронавируса иммунитет может не защитить от заболевания омикрон-штаммом.

Согласно исследованию, по состоянию на 27 ноября в ЮАР из 2,8 млн заболевших коронавирусом 35 тыс. 670 человек заразились повторно. Авторы препринта делают вывод, что при омикрон-штамме снижается опасность первичного заражения и увеличивается риск повторного заболевания.

«Полученные данные показывают, что омикрон-штамм в значительной степени способен обходить иммунитет от COVID-19, полученный переболевшими… Остается неизвестным, может ли «омикрон» обходить иммунитет, полученный от вакцины, и как сможет пониженный иммунитет защитить от тяжелой формы заболевания и смерти», — говорится в документе.

Директор южноафриканского центра DSI-NRF Джульет Пуллиам опубликовала в Twitter несколько составленных учеными графиков, по которым отслеживали заболеваемость «омикроном». Она уточнила, что большинство из тех, кто недавно заразился COVID-19 повторно, также переболели дельта-штаммом вируса.

Эксперт Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Энн фон Готтберг говорила, что ученые ожидают роста случаев заболевания COVID-19 из-за нового штамма. «Мы считаем, что вакцины смогут защитить от тяжелого течения болезни», — сказала она на пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения накануне, 2 декабря.

Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в странах Африки в ноябре, заболевших новым штаммом уже выявили в Австралии, Великобритании, Германии, Израиле, Испании, Италии, США и еще нескольких странах. Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцам из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини. Все прибывающие из ЮАР также должны будут пройти двухнедельный карантин.



Источник: centralasia.media