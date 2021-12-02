COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 56 новых случаев, 3 летальных исхода

СОVID-19

На 2 декабря 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в министерстве здравоохранения КР.

По их данным, из них в Бишкеке – 27, в Чуйской области - 9, в Ошской области - 1, в Иссык-Кульской области - 11, в Джалал-Абадской области - 3, в Баткенской области - 5.

Всего за весь период зарегистрировано 183 тыс. 460 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 72 пациента.

Всего за весь период выздоровели 178 тыс. 404 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрированы 3 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 752 человека.

На стационарном лечении находятся 389 пациентов, на амбулаторном - 432.

За прошедшие сутки проведено 2 тыс. 369 ПЦР-исследований.