COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 53 новых случая, 3 летальных исхода

СОVID-19

На 1 декабря 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 53 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в министерстве здравоохранения КР.

По их данным, из них в Бишкеке – 18, в Чуйской области - 10, в Ошской области - 3, в Иссык-Кульской области - 7, в Джалал-Абадской области - 7, в Баткенской области - 8.

Всего за весь период зарегистрировано 183 тыс. 404 случая.

За сутки от коронавируса выздоровели 102 пациента.

Всего за весь период выздоровели 178 тыс. 332 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрированы 3 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 749 человек.

На стационарном лечении находятся 378 пациентов, на амбулаторном - 466.

За прошедшие сутки проведено 2 тыс. 936 ПЦР-исследований.