Семейная империя наркотрафика. Президент Рахмон и его окружение

Шарофиддин Гадоев: Для Рахмона богатства и сохранение своего режима стоит дороже, чем жизни сотни тысяч людей...

Многочисленные родственники президента Таджикистана Эмомали Рахмона установили тотальный контроль в стране и монополизировали все отрасли экономики. Владея более 80 процентами экономических ресурсов страны режим Рахмона подчинил себе все силовые органы Таджикистана. Тотальная узурпация власти, установленные Эмомали Рахмоном кумовство во всех государственных структурах, насквозь пропитавшая все сферы страны коррупция, непрекращающиеся многомиллионные грабежи на государственном уровне, насилие и убийства инакомыслящих, рейдерские захваты бизнеса предпринимателей со стороны членов семьи Рахмона, отсутствие механизмов защиты и правосудия – все это стало определением правления Эмомали Рахмона.

Помимо монополизации сфер экономики Таджикистана, режим Эмомали Рахмона занимается широкомасштабной торговлей и транспортировкой наркотиков. С 2003 года на таджикско-афганской границе, после ухода российских пограничников, начался рост оборота наркотиков из Афганистана через Таджикистан в страны Центральной Азии и Россию. Каждый год через территорию Таджикистана отправляется более 100 тонн афганского наркотика. Таджикистан стал главным транзитным пунктом для наркотрафика. Без прямого участия силовых структур, членов семьи Рахмона и его окружения транзит наркотика через Таджикистан был бы абсолютно невозможен.

За последние годы транзит наркотиков через границы Туркменистана и Узбекистана сильно сократился и составляет максимум от трех до пяти процентов от всего оборота.

Наркотрафик - один из самых прибыльных бизнесов семьи Эмомали Рахмона, доходы от которого они используют в том числе для специальных задач, которые они ставят перед спецслужбами и правоохранительными органами Таджикистана. Доходом от наркотрафика они оплачивают свои расходы, которые не покрываются госбюджетом, но которые необходимо нести для осуществления их деятельности, такие как оплата агентской деятельности за рубежом, содержание таджикской диаспоры в России, проведение различных комбинаций, взаимодействие с преступным миром для выполнения черных заказов, похищения и устранения политических оппонентов, подкуп взятками чиновников и так далее. В Таджикистане бизнес наркотрафика разделен между тремя группами, которыми руководят Махмадзоир Сохибов, Рустам Эмомали и Хасан Асадуллозода.

Схемы и состав групп людей, занимающиеся наркотрафиком

Первая группа действует под руководством Махмадзоира Сохибов, зятя Эмомали Рахмона, совместно с министром МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода.

Махмадзоир Сохибов – муж старшей дочери Эмомали Рахмона, Ферузы Рахмон, эмоционально неустойчивый человек с бандитскими манерами общения. Общается с подчиненными используя нецензурную лексику, а к провинившимся применяет насилие. Сеть, которую создал Махмадзоир Сохибов, занимается покупкой афганского наркотика из первых рук, перевозкой наркотика в Российскую Федерацию, распространением и реализацией наркотика на территории России. Перевозка наркотика через афганско-таджикскую границу проходит через погранзаставы Шуробод, Куляб, район Хамадони (бывший Московский район), Кокульский пограничный пункт Фархорского района Таджикистана. Генерал-полковник Раджабали Рахмонали, начальник главного управления Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности, курьирует беспрепятственное прохождение наркотиков через границы Таджикистана с Афганистаном. При его участии совершаются все операции по наркообороту участниками всех трех групп.

Основные вопросы, связанные с покупкой наркотиков, условия оплаты, время и место встречи нарко-товара и его отправка через северную границу Таджикистана с Киргизией – т.е. координация процесса покупки и доставки наркотиков осуществляется Назрулло Сохибовым, братом Махмадзоира Сохибова. Основной поток наркотрафика в Таджикистане проходит как раз через северную границу страны – город Худжанд. Большинство предприятий в Худжанде, как, например, «Сомон-Сугд», захвачены Махмадзоиром Сохибовым и Хасаном Асадуллозода, склады и помещения которых используются как перевалочный пункт для дальнейшего распространения наркотиков. Сбыт наркотиков внутри Таджикистана, а также на территориях Узбекистана и Кыргызстана происходит с этих складов. Назрулло Сохибов отвечает за безопасность пересечения границ оптовыми покупателями, приезжающими из Узбекистана и Кыргызстана. Стоимость нарко-товара, самостоятельно забранного со складов немного ниже, чем с доставкой в другую страну. В Таджикистане никто не может препятствовать продаже и перевозке наркотиков, поэтому Назрулло Сохибов занимается наркобизнесом уверенно и беспрепятственно.

Подполковник Тоджидин Насриддинзода (Тоджиддин-командир) непосредственно участвует в обеспечении транспортировки наркотиков с таджикско-афганской границы до складов в Душанбе и Худжанде.

Самая большая прибыль получается именно при такой схеме. В состав этой группы входят транспортные грузовые автомашины, неофициально принадлежащие Махмадзоиру Сохибову и оформленные на разных частных лиц. Махмадзоир Сохибов работает по этой схеме с 2012 года. Грузовые автомашины перевозят наркотики в города Ош и Бишкек через север Таджикистана, Согдийскую область. Часть товара в крупном объеме продается казахской, кыргызской и русской мафиям в Кыргызстане. Далее из Оша и Бишкека наркотики отправляют в разные города России. Основные крупные партии отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Его второй канал отправки – железнодорожные пути. Глава ГУП «Таджикские железные дороги» Комил Мирзоалиев, родом из района Хамадони. Комил Мирзоалиев пришел на эту должность с прямой поддержкой Махмадзоира Сохибова, будучи его близким другом. Комил Мирзоалиев в прошлом опытный перевозчик наркотиков, когда-то работал по этому направлению с Амонулло Хукумовым, бывшим главой ГУП «Таджикские железные дороги». Когда Комил Мирзоалиев был главой гостевого дома Таджикистана в Москве, он курировал наркоторговлю в Москве. Комил Мирзоалиев также был охранником бывшего полевого командира народного фронта, генерала Саидшо Шамолова. Сотрудничество с Комилом Мирзоевым в деле наркотрафика довольно популярное: кроме Махмадзоира Сохибова его услугами пользуются и команда Хасана Асадуллозода, и команда Рустама Эмомали.

Еще одна транспортная компания, которая оказывает услуги по перевозке наркотиков всем трем группам, это компания RusMosTrans. Грузовые вагоны и фуры этой компании имеют специальные тайники, в которых осуществляется перевозка наркотиков из Таджикистана в Россию. Связь RusMosTrans настолько тесна с режимом Рахмона, что руководитель этой компании, ездит по России в автомобиле с таджикскими дипломатическими номерами. Такой опыт использования дипломатической неприкосновенности был также и в Туркменистане, Казахстане, России.

Роль Рамазон Рахимзода в этой схеме – это обеспечить безопасность и использовать свою высокую должность для установки контактов и коммуникации с недобросовестными представителями правоохранительных органов в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Также в этом деле ему помогают его зять, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Таджикистана Шоди Хафиззода и генерал-лейтенант милиции Абдурахмон Аламшозода (Бузмаков). Абдурахмон Аламшозода (Бузмаков) является главой Управления Министерства внутренних дел Горно-Бадахшанской автономной области, одновременно занимает должность заместителя министра МВД Таджикистана, родом из Дангаринского района, поселок Бошбулок, позже проживал в поселке Гаргара, по национальности карлук, является доверенным лицом и преданным человеком Эмомали Рахмона. Дед Эмомали Рахмона, известный как Рахмон Чакир, по национальности тоже карлук, жил также в поселке Бошбулок и был пастухом. Отец Бузмакова, Аламшо, работал с Эмомали Рахмоном в совхозе, их всегда объединяли общие корни и очень тесные дружеские отношения.

Кроме этого в задачи Рамазона Рахимзода входит создание преступных группировок на территории России, которые функционируют там под прикрытием таджикской диаспоры, общественных организаций или предпринимательской деятельности и контролируют поток наркотиков из Таджикистана. Кроме наркотрафика, эти преступные группировки занимаются шпионажем и помогают спецслужбам Таджикистана бороться против оппозиционеров, инакомыслящих и тех, кто не согласен с политикой Эмомали Рахмона.

Нападение на оппозиционного активиста Максуда Ибрагимова, его похищение и насильственное возвращение в Таджикистан было организовано под руководством Рамазона Рахимзода с помощью созданных им преступных группировок на территории России. Эти преступные группировки выполняют убийства, заказанные Рамазоном Рахимзода и Махмадзоиром Сохибовым, спецслужбами и правоохранительными органами Таджикистана. В этом их поддерживают и покрывают недобросовестные представители спецслужб и правоохранительных органов России: МВД, ФСБ, Прокуратуры, ФСКН. Например, одним из таких представителей является Олег Криканов - замначальника 2-ой службы Управления ФСБ по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом. Когда Каромат Шарипов начал раскрывать действия преступных группировок, его лишили гражданства России и депортировали в Таджикистан, где спустя 2 года его отравили. Смерть Каромата Шарипова была выгодна для Рамазона Рахимзода и Махмадзоира Сохибова.

Одним из членов преступной группировки, например, является наркокурьер Нагзибек Наврузшоевич Нагзибеков, близкий друг Рамазона Рахимзода. Под прикрытием общественной деятельности и бизнеса на территории Краснодарского края Нагзибек Нагзибеков активно занимается реализацией наркотиков.

Вторая группа действует под руководством Рустама Эмомали, 32-летнего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона, генерал-майора, мэра города Душанбе, орденоносца «Золотой короны» второй степени, президента Федерации футбола Таджикистана, президента Футбольной ассоциации Центральной Азии, спикера парламента Таджикистана, наследника должности президента Таджикистана.

Начиная с 2011 года, когда Рустама Эмомали назначили начальником Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Таджикистана, он с помощью своего друга Шохруха Саидзода и его отца генерал-лейтенанта Абдуфаттоха Гоиб, создал сеть наркотрафика. Для беспрепятственного провоза наркотиков через границу Нижнего Пянджа, Рустам Эмомали назначил своего близкого друга Сафарова Хуршеда Шералиевича начальником таможенного поста в Нижнем Пяндже. За «прилежную» работу в наркобизнесе и верность в «дружбе» с Рустамом Эмомали, Сафарову Хуршеду дали звание генерал-майора, назначили зампредседателя Таможенной службы и доверили руководство процессом наркотрафика.

Хурматов Изатулло Зарифович - сосед и друг детства генерал-полковника Раджабали Рахмонали, начальника главного управления Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности. Отец Раджабали Рахмонали и отец Хурматова Изатулло работали с Эмомали Рахмоном, когда тот был директором совхоза в Дангаре. Кроме этого, Хурматов Изатулло является еще и зятем покойного старшего брата Эмомали Рахмона, Нуриддина Рахмонова, родом из Дангаринского района, кишлака Гаргара. Именно поэтому Хурматов Изатулло состоит в тесной дружбе с отцом Шохруха Саидзода, Абдуфаттохом Гоиб и является его давним компаньоном в наркобизнесе.

Команда наркокурьеров, которая действует под покровительством Рустама Эмомали, свой товар перевозит двумя путями. Один из путей это пограничный пункт в Нижнем Пяндже.

Начальником пограничного пункта в Нижнем Пяндже является Холмуродзода Сафарали, двоюродный брат Рустама Эмомали, родом из Колхозобада. Холмурод Сафарали обеспечивает беспрепятственное прохождение наркотиков через Нижний Пяндж.

Также в этой команде находится:

- Полковник Раджабов Ориф, родом из Дангаринского района, является односельчанином и соседом Эмомали Рахмона.

- Начальник таможенного управления Хатлонской области полковник Мухамадиев Зафар (прежняя фамилия Качалаев). Мухамадиев Зафар является родным братом водителя президента Эмомали Рахмона, которого зовут Кодир, родом из Дангаринского района.

- Бывший начальник Управления службы безопасности Таможенного комитета, полковник Рустамов Алихон Алиахмадович, родом из района Хамадони, кишлака «Дружба», расположенный на границе с Афганистаном.

- Начальник Управления службы безопасности Антикоррупционного ведомства при правительстве, генерал-майор Гулахмадзода Джамшеди Санг (прежнее ФИО: Сангов Джамшед Гулахмадович).

- Генерал-майор милиции Зоиров Джурахон, родом из Муминобадского района.

- Полковник милиции Назарзода Бахтиёр Бобо, начальник Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Республики Таджикистан.

- Начальник таможенного управления района Турсунзода полковник Саидов Сабзали, племянник Мурода Саидова, начальника охраны Эмомали Рахмона.

- Начальник Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Таджикистана полковник Рахмонкул Рахимзода, родной брат министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода.

Операции проходят через пограничный пункт Нижнего Пянджа со стороны Таджикистана, и пограничный пункт Шерхон Бандар со стороны Афганистана. Наркотики из Афганистана поступают в Таджикистан в мешках с картошкой, в коробках с фруктами. Каждая партия составляет минимум 1 тонну веса. За каждый проезд грузовой машины на Афганской стороне нужно заплатить от 80 до 100 тысяч долларов США на таможенном контроле Афганистана Шерхон Бандар. Когда груз приходит на таможенный контроль Таджикистана в Нижний Пяндж, там груз встречает Холмуродзода Сафарали и полковник Ориф Раджабов. Пограничники, которые находятся в Нижнем Пяндже не создают препятствий и не вмешиваются в дела начальника. За молчание пограничников отвечает генерал-полковник Раджабали Рахмонали.

Не всегда все проходит гладко через пункт Шерхон Бандар. При возникновении проблем товар отправляется через другой путь. Этот путь лежит через область Тахор, район (улусволи) Фархор, Афганистана. Со стороны Таджикистана принимают товар в районе Хамадони. В этой области также за безопасность и перевозку и пересечение границы отвечает генерал-полковник Раджабали Рахмонали, встречает товар команда полковника Рустамова Алихона Алиахмадовича. Перевозка товара в этом регионе проходит через реку Пяндж на лошадях. Каждая партия составляет не менее 1 тонны.

Система отправки товара на территорию России самая важная задача для этой группы. Здесь нужны связи, команды, подгруппы. Каждый член этой преступной группы имеет своих людей и свои подгруппы. Перевозка товара до России проводится двумя путями: через Узбекистан и через Кыргызстан. Основной путь - это Кыргызстан. У этой группировки есть грузовые автомашины с казахскими и российскими номерами, зарегистрированные на частных лиц. Из Кыргызстана груз отправляется на перевалочную базу в России. Крупные партии идут на склады под видом разных товаров, оттуда отправляется в руки дилеров и наркоторговцев.

Третья группа действует под руководством Хасана Асадуллозода, шурина Эмомали Рахмона.

Абдуллозода Исматулло Файзулло, известный как «Исмат Дулик», директор аэропорта в Душанбе, родом из Колхозобада, является односельчанином Хасана Асадуллозада. Он, совместно с Амонулло Асадуллозода, братом Хасана Асадуллозода, занимается наркотрафиком под покровительством Хасана Асадуллозода. Их команда получает наркотики с погранзастав Шуробод, Куляб. Генерал-полковник Раджабали Рахмонали, начальник главного управления Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности, участвует и контролирует ситуацию в погранзаставах. После получения с погранзастав, груз помещают на склады аэропорта в Душанбе и на другие склады, принадлежащие аэропорту. Далее партии героина отправляются через авиакомпанию «Сомон Айр» и казахстанские аэропорты в качестве груза пассажиров в Российскую Федерацию. В России, внутри аэропортов, есть свои люди, которые, по установленным схемам, встречают груз и беспрепятственно проводят наркотики дальше.

Генерал-лейтенант Изатулло Шарифзода (Шарипов), известный как «Зорро», бывший замминистра юстиции и начальник Главного Управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, родом из Дангаринского района, кишлака Пушинг. По официальной информации вышел на пенсию. Изатулло Шарифзода является мужем двоюродной сестры Хасана Асадуллозода, а также является дальним родственником Эмомали Рахмона. Будучи в должности начальника Главного Управления внутренних дел города Душанбе в 2006 году Изатулло Шарифзода («Зорро») вместе с его партнером по наркобизнесу Ибрагимом Сафаровым, известный как «Боим», были задержаны в России за перевозку наркотиков. После их задержания, Эмомали Рахмон лично звонил своему коллеге в Кремле и умолял об освобождении Изатулло Шарифзода. Рахмон даже вылетел в Москву для того, чтобы вернуть своего родственника домой. После этого ФСБ России проводили допрос Изатулло Шарифзода в здании Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. Его нарко-партнера Ибрагима Сафарова осудили в России на 19 лет.

Команда «Зорро» работает через Кыргызстан и Узбекистан. В команде «Зорро» есть самые опытные наркоторговцы, которые уже долгие годы имеют контакты на рынке России. «Зорро» некоторое время использовал Исфаринский бывший шампанский завод в Согдийской области, который принадлежит Хасану Асадуллозода, как перевалочную базу для хранения героина. «Зорро» также взаимодействует с Вадудовым Мадиером Кадамовичем, родом из Фархарского района, который также является близким человеком Хасана Асадуллозода.

В этой группе также участвуют представитель МВД Таджикистана в Казахстане Рустам Миралиев и два брата – бывшие сотрудники МВД Таджикистана Вайсиддин и Исмоил Хабибовы. Они занимаются продажей наркотиков в крупных объемах на территории Казахстана.

Проблема наркотрафика

Из всех вышеописанных схем становится очевидно, что главным фигурантом в наркоимперии Рахмона и его окружения выступает генерал-полковник Раджабали Рахмонали. Все эти схемы работают долгие годы. Рахмон знает и защищает своих наркоторговцев и придумывает разные комбинации для того, чтобы обмануть мировое сообщество и пострадавших партнеров – Россию и страны Центральной Азии и Европы. Для цели обмана генерал-полковник Раджабали Рахмонали готовит искусственные операции по ликвидации наркоторговцев на таджикско-афганской границе. Перед такими операциями они заранее договариваются с афганским партнером о проведении операции с целью задержания «контрабандистов», пытающихся пересечь границу с оружием и партией наркотиков. Такие операции снимаются на видео и рапортуются как меры борьбы с наркотрафиком. Таким образом, Таджикистан отчитывается перед своими партнерами о своем вкладе в борьбе с наркотрафиком. Такие операции иногда проводятся внутри Таджикистана, в которых также подставляют людей для показательных съемок.

Некоторые такие подставы происходят с точки зрения мести и выяснения межличностных отношений. Например, генерал майор Сафаров Хуршед Шералиевич подставил своего зятя Эрадж Гадоева (известного как Эрадж Развилка) из-за того, что тот развелся с сестрой Сафарова Хуршеда. Когда Сафаров Хуршед был начальником таможенного поста в Нижнем Пяндже, он давал своему зятю зеленый свет для наркотрафика, а когда зять стал неугодным, его посадили за наркотрафик на 28 лет.

Были случаи, например, когда Саймумин Ятимов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, хотел закрыть сеть наркотрафика, которую создал действующий в то время глава Антикоррупционного ведомства Абдуфаттох Гоиб. Тогда Абдуфаттох Гоиб в ответ организовал подставу для Фаридуна Умарова (известного как Фаридун Пантера), брата зампредседателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Мансурджона Умарова. Фаридун Умаров был задержан в конце 2011 года. Информация распространилась в СМИ, его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Таким образом работает система перевозки наркотиков через Таджикистан в Россию и другие страны. Из-за безмерной алчности и жажды наживы членов семьи Эмомали Рахмона, миллионы людей становятся наркозависимыми, многие из них умирают в молодом возрасте, сотни тысяч судеб калечатся, разрушаются семьи. Но для Эмомали Рахмона и его семьи не существует таких ценностей как гуманизм и сострадание чужому горю. Смысл всей их жизни заключается в собственном обогащении, даже когда это происходит ценою в человеческие жизни.

Империя наркотрафика Эмомали Рахмона, широкое распространение наркотиков и высокий уровень наркомании несет огромный ущерб экономике и создает угрозу стабильности и безопасности для региона Центральной Азии и России. Деньги от наркотрафика, которые получает афганская сторона, попадают в руки радикальных группировок. Это означает, что Эмомали Рахмон способствует финансированию экстремизма и терроризма.

На сегодняшний день только в России постоянных наркозависимых насчитывается около 9 миллионов людей, и каждый год от наркотиков умирает более 100 тысяч людей. Наркозависимость в любой стране создает нагрузку на правоохранительные органы и пенитенциарную систему. В некоторых странах до 50 процентов преступлений совершается людьми, которые связаны с наркотиками: продажа наркотиков, грабежи, побои, убийства, дорожно-транспортные происшествия.

Также наркозависимые люди создают нагрузку на медицинский сектор и увеличивают расходы на медицинские услуги. Результатом потребления наркотиков становятся психические проблемы и другие серьезные заболевания. Под ударом оказываются близкие и родные наркозависимых, возникает множество социальных проблем: невозможность трудоустройства, продолжения учебы и так далее. Весь тот труд, который вкладывается в человека с момента его рождения: посещение детского сада, обучение в школе, университете – весь этот вклад пропадает зря благодаря легкодоступным наркотикам, которые империя Рахмона поставляет в Россию и другие страны Центральной Азии. Все это в целом приносит колоссальный экономический ущерб каждому отдельному государству и всему региону в целом.

Для Рахмона богатства и сохранение своего режима стоит дороже, чем жизни сотни тысяч людей. Режим Рахмона угнетает не только таджикский народ, но и российский народ и население стран Центральной Азии. Зачастую в России задерживают таджиков по обвинению в наркоторговле, однако такая борьба не дает результатов. Потому что те, кого задерживают, стоят в конце длинной цепочки империи наркотрафика Эмомали Рахмона, в то время как основные генераторы этого зла, которые стоят у источников, остаются на свободе и продолжают свое дело...

Пока вы читали данный доклад, только в России погибло 3 человека от наркотиков, которые поставила туда империя Рахмона…

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Данный доклад был подготовлен на основании выписок из оперативных дел, отправленных офицерами-патриотами Таджикистана. Придет время, и народ узнает своих настоящих героев –офицеров-патриотов Таджикистана. Из-за большого объема документов только часть была обработана для данного доклада. По мере возможности, о других членах преступных групп империи Эмомали Рахмона и детали их преступлений будут опубликованы в последующих докладах.

Фото/видео сюжет данного доклада доступен по следующей ссылке:

https://youtu.be/_xKaWvuSTfg

ххх

Дорогие читатели, на моей странице вы можете найти также и другие разоблачающие статьи о членах семьи Эмомали Рахмона. В скором времени ожидайте новые публикации.

Если у вас есть факты о коррупционных схемах и других преступлениях членов семьи Рахмона, пишите мне в личные сообщения на мессенджер или на мой номер в Whatsapp и IMO. Спасибо.

С уважением,

Шарофиддин Гадоев

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