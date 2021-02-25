"Российская газета": Первый визит

Лидеры России и Киргизии обсудили борьбу с COVID-19 и статус русского языка

В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Путин выразил надежду на нормализацию ситуации в республике - этому поспособствуют реформы, которые проводит новая администрация. Россия же и дальше будет поддерживать Киргизию, в том числе и в борьбе с пандемией коронавируса. Важным решением президент России назвал сохранение статуса русского языка в Киргизии как государственного.

Для Садыра Жапарова рабочий визит в Москву стал первой поездкой за рубеж в новом статусе. "Несмотря на все сложности и ограничения, нам удается все-таки лично встретиться", - приветствовал гостя в Кремле Владимир Путин. Поздравив еще раз со вступлением в должность, он отметил союзнические и привилегированные отношения двух стран и то, что у России первое место в торгово-экономических связях республики.

"Мой первый зарубежный визит в качестве президента Киргизской Республики к вам доказывает высокий уровень двусторонних отношений", - заявил Жапаров и поблагодарил за поддержку в урегулировании политического кризиса. Он заверил, что приоритет внешнеполитического и экономического курса его страны - продолжение сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, СНГ, ОДКБ и ШОС.

Жапаров запланировал в ходе двухдневного визита много мероприятий и встреч практически на всех уровнях: и в правительстве, в парламенте. Как сообщали в его пресс-службе, на повестке переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, встреча с представителями российского бизнеса, с соотечественниками и студентами из Киргизии.

Путин рассчитывает, что новый киргизский президент сможет нормализовать внутриполитическую ситуацию. "Очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал он. Проект новой конституции Киргизии был опубликован в начале февраля. Референдум планируется в апреле. По сути речь идет о возвращении к президентской форме правления, которую на январском референдуме выбрали 80 процентов граждан.

Президент России напомнил про помощь, оказанную республике в борьбе с эпидемией. Он также отметил, что в Киргизии удалось сдержать развитие пандемии, уменьшить количество новых случаев заболевания. И еще сказал, что знает о пожелании киргизских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. "Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать", - пообещал Путин.

"Высокая эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения", - заявил Жапаров. Накануне киргизский минздрав сообщил, что "Спутник V" прошел процедуру регистрации в республике. Заявка на получение вакцины в Россию направлена, обсуждается вопрос о ее производстве в Киргизии.

Президент России также отметил один очень важный момент в двусторонних отношениях: "А именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка". "Это важно и для нас...", - сказал он. "И для нас тоже", - продолжил фразу собеседник. Гражданам Киргизии это дает преимущества на рынке труда в России - не требует дополнительных экзаменов, не создает дополнительных сложностей для тех, кто приезжает, подчеркнул Путин. "Хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать", - сказал он и пообещал, что Россия сделает все, чтобы граждане Киргизии могли изучать русский язык у себя на Родине. "Определенные планы у нас здесь есть, и мы тоже будем над этим работать", - заключил президент РФ.

Бишкек всегда готов к сотрудничеству с Москвой, заверил Жапаров и пригласил Путина приехать с официальным визитом в любое удобное время.

Источник - "Российская газета"