Узбекистан, Афганистан и Пакистан подпишут "дорожную карту" по строительству ж.д.

Узбекистан, Афганистан и Пакистан подпишут "дорожную карту" по строительству ж.д.

Узбекистан, Афганистан и Пакистан подпишут "дорожную карту" по строительству железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", говорится в сообщении портала Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининвествнешторга РУз.

На 2 февраля в Ташкенте запланированы узбекско-афганско-пакистанские переговоры высокого уровня с участием руководителей ключевых международных финансовых институтов, посвященные реализации проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".

Делегацию Узбекистана возглавит заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, Исламской Республики Афганистан – министр иностранных дел Мухаммед Ханиф Атмар, Исламской Республики Пакистан – советник Премьер-министра А.Р.Давуд.

Данное мероприятие является логическим продолжением серии переговоров на высшем и высоком уровнях, по итогам которых 29 декабря 2020 года главами Узбекистана, Афганистана, Пакистана направлено совместное обращение в адрес международных финансовых институтов с предложением поддержать проект строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".

На сегодняшний день руководством Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Исламского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международной финансовой корпорации развития (США) выражена высокая заинтересованность в совместной реализации этого проекта.

"Хорошо известно, что государства Центральной Азии и Афганистан не имеют прямого выхода к международным морским портам. В этой связи они несут существенные транспортно-транзитные расходы, которые в 2-3 раза превышают аналогичные затраты стран, имеющих свободный доступ к морским коммуникациям. Эта проблема особо актуализировалась в период пандемии Covid-19, наложившей существенные ограничения на международные грузовые перевозки", – отметили в Мининвествнешторге.

В этих условиях строительство железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.

Таким образом, новая трансафганская железная дорога, обеспечивающая выход на пакистанские морские порты "Карачи", "Касем" и "Гвадар", будет способствовать кардинальному повышению транзитного потенциала Центральной Азии, привлечению значительных потоков грузов, возродит историческую роль региона в качестве моста, связывающего Европу и Азию кратчайшим сухопутным маршрутом.

Реализация проекта также создаст уникальные возможности для обеспечения мира и стабильности в Афганистане, стимулирования поступательного экономического роста этой страны за счет создания десятков тысяч новых рабочих мест и формирования условий для освоения богатых запасов полезных ископаемых (меди, олова, цинка, железной руды, мрамора, гранита, травертина и других) вдоль трассы пролегания железной дороги.

Ожидается, что по итогам предстоящих в Ташкенте многосторонних переговоров будет принят совместный План действий (Дорожная карта) по строительству железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", предусматривающий вопросы организации совместной международной экспедиции для трассирования маршрута будущей железной дороги, проведения геодезических, гидрогеологических и топографических исследований. Стороны также согласуют вопросы разработки предварительного технико-экономического обоснования проекта, механизмы финансирования предпроектных исследований и скорейшего начала строительства железной дороги.

Источник: Кабар