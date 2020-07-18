Нашествие новоявленных активистов со старыми грешками

Для Кыргызстана, и до COVID–19 существовавшего в стабильно серой реальности, сейчас наступили и вовсе темные времена.

Пандемия стала суровым испытанием для всего народа, она выявила все слабые стороны госуправления, образования, медицины. На этом мрачном фоне одни граждане нашей страны стараются помочь народу выбраться из пропасти, другие же пробуют сделать зачин для будущей политической карьеры.

Уже не чрезвычайный и не полномочный



Бывший посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султан почти год не появлялся в информационном поле КР. И вдруг 6 июля он собрал пресс–конференцию и заявил, что нужно создавать правительство народного доверия. Причем срочно.



По его словам, чиновники бездарно потеряли несколько месяцев для профилактики, а затем и борьбы с коронавирусом. В результате умирают люди.



— Я считаю, что депутаты Жогорку Кенеша должны собраться на внеочередное заседание. Парламентариям необходимо выбрать правительство народного доверия, а затем самим самораспуститься. Я считаю, что исполнительную ветвь власти могут возглавить Омурбек Бабанов или Адахан Мадумаров. Во время последних президентских выборов они получили народное доверие. Ни у одного из действующих депутатов нет такого авторитета, — заявил Кылычбек Султан.



Роспуск действующего правительства и создание нового — идея оппонентов власти во все времена, в хорошие и в плохие. Правда сейчас она прозвучала несколько запоздало. Премьер–министр сменился в середине июня, а это означает, хоть и формальную, но смену правительства.



В результате инициатива Кылычбека Султана прозвучала нелепо. А поскольку он в своем выступлении упомянул имена известных политиков (пусть даже один из них нынче позиционирует себя исключительно как бизнесмен), то пресс–конференцию вполне можно расценивать как попытку предложить себя кому–то из них в качестве сторонника в возможной будущей политической борьбе.



Бывший посол и раньше пытался реализоваться на политическом поприще. Он дважды баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша. Первый раз, в 2006 году, когда еще были одномандатные округа (по Мырза–Акинскому избирательному округу № 37), второй — в 2007–м, по партийным спискам. Тогда Кылычбек Султан был заместителем председателя партии “Эркин Кыргызстан” и на выборах шел вторым по списку. А на парламентских выборах 2010 года уже оказался в списке кандидатов под номером 27 от партии “Ата Мекен”.



Позже Султан рассказал журналистам, что политика его разочаровала.



Зато дипломатом быть ему, похоже, нравилось. В 2014 году он стал послом в Малайзии. В 2016 году ушел в отставку, выразив несогласие с инициативой властей провести референдум по изменению Конституции. Отставку приняли. Но Кылычбек Султан совсем скоро вернулся обратно в Малайзию в роли посла по особо важным делам МИД.



В 2018 году он стал главой дипмиссии в Южной Корее. Правда, ненадолго.



В сентябре того же года он внезапно начал выступать в СМИ с заявлениями о том, что годами рапортует вышестоящему начальству о коррупции в посольских миссиях, а его якобы игнорируют.



Президент Сооронбай Жээнбеков поручил Совбезу проверить информацию, озвученную Кылычбеком Султаном о коррупции в посольстве Малайзии. Но Совбез выявил нарушения у самого посла и отправил свое заключение в Генеральную прокуратуру. Этот демарш дипломат воспринял как угрозу и гонение. Сразу протрубил в прессе, что попросил убежище в одной из зарубежных стран. Впрочем, в Кыргызстан все–таки вернулся.



А в 2019 году Султан снова стал говорить о политических гонениях в свой адрес. Причиной этого стали вызовы на допросы в ГКНБ. Сторонники Султана считали, что на него оказывают давление из–за визита в кой–ташскую резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, куда, как рассказал журналистам сам бывший дипломат, он “ездил, чтобы выразить свою позицию и поздороваться с ним (Атамбаевым. — Авт.)”.

Женщина с прошлым



Еще один неожиданный политперфоманс на днях сотворила Раушан Айткулова. Она разместила интернет–петицию с объявлением импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.



Кроме того, написала заявление в Генеральную прокуратуру (ГП) о принятии мер в отношении лиц, ответственных за предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории страны.



Как выяснилось, в мае 2020 года Генеральной прокуратурой уже была проведена проверка по исполнению решения Совета безопасности КР от 27 января 2020 года, согласно которому правительству и Министерству здравоохранения рекомендовано организовать и провести ряд мероприятий по предотвращению ввоза и распространения коронавируса на территории республики. Прокуроры пришли к выводу, что чиновники не приняли неотложных мер по обеспечению этого решения.



“Они своевременно не провели инвентаризацию сил и средств, необходимых для борьбы с пандемией. В результате чего допустили дальнейшее распространение коронавируса на территории Кыргызстана, спровоцировав острую нехватку медицинских препаратов и оборудования, что повлекло увеличение случаев летального исхода среди граждан”, — пояснила пресс–служба ГП.



По результатам проверки Генеральной прокуратурой данный факт зарегистрирован по статье УК КР “Халатность”. Дальнейшее расследование поручено Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.



Горячее желание Айткуловой найти и наказать виновных в разразившейся катастрофе с ковидной пневмонией некоторые пользователи Сети поставили под сомнение. В ответ она написала пост о том, что в ее нынешней активности нет никакой политической подоплеки.



“Люди, я не иду в парламент на выборах! Мне не нужна должность! Кость никто не бросал, денег не давал! Не продаюсь, не сдаюсь и не боюсь. Упрямая до бесконечности, верю в справедливость даже в самый темный час! Не верю тем, кто у власти”, — такими проникновенными словами она обратилась к своим подписчикам в Facebook.



Некоторые пользователи социальной сети ее поддержали. В их числе и молодой активист — Темирлан Султанбеков. Он стал известен после того, как в прошлом году слетал на частном самолете вместе с Алмазбеком Атамбаевым в Москву. Впрочем, в нынешней трудной ситуации гражданско–патриотическим порывам действительно хочется верить.



Вместе с тем, чтобы более–менее объективно оценивать нынешнюю активность Айткуловой, ее мотивы, нужно понимать, что она женщина с насыщенным прошлым.



Сейчас Раушан Айткулова — жена известного адвоката Икрамидина Айткулова.



До этого замужества Айткулова носила фамилию Рыкунова и также была подзащитной Икрамидина Айткулова. Ее обвиняли в мошенничестве, подделке документов, лжепредпринимательстве и присвоении более 30 миллионов сомов из компании “Альфа Телеком” (торговая марка MegaCom), а также в неуважении к суду и угрозе расправой судье Первомайского районного суда Бишкека. Она находилась под стражей с июня 2011 года, а в 2012 году, приговорили к 9 годам лишения свободы. Отбывала срок осужденная в ИК–2 в селе Степном. В январе 2016 года ее досрочно освободили.



До истории с этим судебным разбирательством Рыкунову (по предыдущему мужу) знали как журналиста Розу Качиеву. Под этим именем она таже подвергалась судебному преследованию по обвинению в мошенничестве, в связи с чем позже и сменила имя. Конечно, все это ни в коем случае не делает из Раушан Айткуловой сомнительную фигуру сегодня. Однако игнорировать эти факты невозможно даже сейчас.



И Кылычбек Султан, и Раушан Айткулова, как и любые другие граждане нашей страны, имеют полное право выражать свое мнение по поводу действующей власти, собирать подписи под петициями против нее, организовывать пресс–конференции для продвижения своих идей. Но сегодня подобные действия не кажутся уместными. Это больше напоминает пляски на костях — стране хватает проблем и без такого рода активистов.



Надо отметить, что политическую ситуацию сегодня не пытаются раскачать даже те оппозиционеры, что имеют в активе симпатии электората и репутацию стойких борцов с несправедливостью. Очевидно ведь, что инициатива роспуска правительства в устах Омурбека Текебаева прозвучала бы более весомо, а петиция об импичменте президенту авторства Чолпон Джакуповой набрала бы куда больше подписей. Однако ни первый, ни вторая сегодня не выступают с подобными предложениями. Думается, не потому что им нечего сказать, а потому что они понимают, что попытки обезглавить страну именно сейчас только усугубят и без того непростое положение дел в Кыргызстане.

И Бабанова, и Кольбаева — всех в одну колоду



В эпицентре еще одного подобного скандала на днях оказался депутат ЖК Максат Сабиров. ГКНБ начал расследование в отношении аудиозаписи, распространяемой в социальных сетях якобы от его имени. В ней мужской голос обращается к избирателям и эмоционально высказывается по поводу беззакония в стране и ОПГ.



Сам Максат Сабиров заявил журналистам, что не понимает, о чем речь, хотя и признал, что действительно критиковал проявления беззакония в стране:



— Я узнал о том, что к моему другу Бейшену Дуйшембиеву, который болел, проникли в дом неизвестные, ограбили его, а потом убили. Узнав, что случилось, я задался вопросом: в каком государстве мы живем? Я и сам болею сейчас. Какие заявления распространяются от моего имени, я не знаю. Я не говорил, что собираюсь выступать против власти. Я спрашивал, почему эта власть не работает? Вламываются в дом больного человека и убивают его. При этом восхваляем бандитов, говоря, что “они оказывают помощь”.



Пока непонятно, найдут ли эксперты в словах депутата преступные призывы, но ясно, что именно возмутило народного избранника — пост в социальных сетях известной телеведущей Ассоль Молдокматовой. Она опубликовала видеообращение у себя на странице в Instagram, в котором назвала кримавторитета Камчы Кольбаева “реальным сыном кыргызского народа” за помощь чолпон–атинской больнице.



Кстати, в том же видеообращении Ассоль Молдокматова упомянула Омурбека Бабанова — призвала его последовать примеру Кольбаева.



Впрочем, Бабанов никак не отреагировал на это. Может быть, ему и не очень приятно было оказаться в одном ряду с Кольбаевым. Буквально через пару дней Молдокматова записала еще один видеоролик с обращением к Путину, в котором умоляет российского президента помочь Кыргызстану. Так она совершенно по–блогерски, игнорируя чей–либо престиж, замешала в одну колоду с криминальным авторитетом не только бывшего премьер–министра, но и президента России.



Тут уже вмешаться пришлось пресс–службе президента КР. Толгонай Стамалиева вынуждена была комментировать видеообращение.



"В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров президента КР Сооронбая Жээнбекова с президентом РФ Владимиром Путиным 26 июня и 3 июля, на прошлой неделе в Кыргызстан с визитом прибыла делегация Роспотребнадзора с целью изучения эпидемиологической ситуации в нашей стране и оказания возможного содействия. Были проведены соответствующие консультации с Минздравом КР, а также российские специалисты посетили медицинские учреждения Кыргызстана. Делегация в качестве гумпомощи также передала 30 тысяч тест–систем для диагностики COVID–19”.

Пресс–секретарь главы государства отметила, что по поручению Сооронбая Жээнбекова правительством ведутся переговоры с российской стороной по поставкам в Кыргызстан медикаментов и медицинского оборудования.

Анвар АДЖИЕВ.

Источник - "Вечерний Бишкек"