Вновь на «сцене» аферист Роза Качиева…

После продолжительного затишья вновь вырвалась на общественную сцену Раушан Айткулова, это та самая Раушан Рыкунова или Роза Качиева.

Она начала очередную авантюру – обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку во время пандемии и привлечь к уголовной ответственности президента, Мухаммедкалыя Абылгазиева, Кубатбека Боронова, некоторых членов правительства.

Основания для привлечения к ответственности похожи на детский лепет: чиновники не обеспечили аптеки лекарствами на должном уровне, не заполняли бюджет деньгами и т. д. А ведь COVID-19 – новая болезнь, необходима была первичная информация, почти все страны не знали, как реагировать. Никто не виноват в распространении коронавируса, эта стихия, которую не остановят постановления, распоряжения, протоколы и алгоритмы.

Раушан Айткулова пытается политизировать тему коронавируса, по ее мнению, власти Кыргызстана должна была прибегнуть к магии, заранее все прочувствовать, в полном объеме подготовить все необходимое. Но ведь никто не был готов к таким масштабам.

В средствах массовой информации пишут, что Роза Качиева впервые влипла в скандал во времена Аскара Акаева. Ее подозревали в мошенничестве, но сама она обвинила главу государства в сексуальных домогательствах. После этого была вынуждена сбежать за границу и залечь на дно.

После апрельской революции она изменила свое имя на Раушан Рыкунову, вновь заявила о себе. Нашла подход к координатору силовых структур Азимбеку Бекназарову. Он назначил Рыкунову советником гендиректора компании «Мегаком» по надзору за финансовыми средствами. Впоследствии следствие выяснило, что Рыкунова поспособствовала заключению соглашения бывшего главы мобильного оператора Андрея Силича с пятью предприятиями по оказанию услуг.

Все эти пять фирм принадлежали близким и родственникам Раушан Рыкуновой. ОсОО «Эвелита», «Интеркапитал», «Нью Профит Групп», «Технотекс» были приобретены Владиславом Рыкуновым (муж Рыкуновой) у Марии Камышановой, но оформил предприятия на Гульсару Асаналиеву, свою родственницу при содействии Айнуры Сим (младшая сестра Рыкуновой, глава ОсОО «Ред групп»). Конечно, зарегистрированные на мужа Рыкуновой и его родственников компании не выполнили свою работу, при этом вывели из компании мобильной связи «Мегаком» около 30 млн сомов.

2012 года Раушан Рыкунова была обвинена в мошенничестве, фиктивном предпринимательстве, в выводе 30 млн сомов. Кроме того, ей начислили дополнительный срок за неподчинение суду и запугивание судьи Первомайского районного суда. Ее муж Владислав Рыкунов и младшая сестра Айнура Сим получили условный срок. Это самая громкая авантюра, а сколько мелких делишек было! Сейчас главный мошенник страны вновь мутит воду, ведь в мутной воде лучше клюет. Айткулова-Рыкунова-Качиева является женщиной средних лет, но никак не остепенится. Говорят: «Горбатого могила исправит».

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 6

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