В КР объединяют цифры по COVID-19 и пневмонии. Пересмотрят ли статистику по смертности?

Министерство здравоохранения КР издало приказ, согласно которому случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19.

Всего за время эпидемии COVID-19 в Кыргызстане от коронавируса скончались 167 человек, от внебольничной пневмонии – 612. В социальных сетях кыргызстанского сегмента появляются различные сообщения о том, что из-за отсутствия мест в больницах многие граждане лечатся на дому и умирают.

Ранее группа медиков и ученых страны заявили о необходимости лечить всех, кто заболел внебольничной пневмонией, но при этом их результаты на коронавирус вышли отрицательными, как заразившихся COVID-19. Но до последнего дня Республиканский оперативный штаб разделял эти цифры и вел отдельную статистику по каждому из этих диагнозов.

А 16 июля вице-премьер-министр Аида Исмаилова заявила, что Минздрав издал приказ, согласно которому случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19.

Советник Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет Барыктабасова в интервью «Азаттыку» 16 июля рассказала о важности того, чтобы заболевших пневмонией рассматривали как коронавирусных больных.

– С самого начала я говорила, что умершие за последние три недели – это все заразившиеся COVID-19. А в марте я отмечала, что тесты имеют погрешность, то есть могут быть ложноотрицательными. Все ведь зависит от технологии забора. Если взяли неправильно или неправильно определили, то человеку ставят отрицательный результат, как будто у него нет коронавируса. А он умирает.

И вот когда он доходит до патологоанатомов, они уже могут более глубоко взять смывы, с бронхолегочного дерева. И вот недавно они взяли анализы у всех умерших, чьи анализы на COVID-19 были отрицательными и которым ставили внебольничную пневмонию. У всех подтвердился коронавирус. То есть внебольничной пневмонии нет. Есть неподтвержденный ковид.

– Что значит «неподтвержденный ковид»?

– Недавно Минздрав утвердил третью версию национального клинического руководства по COVID-19. Там в самом начале написано, как ставят диагноз. Есть международная классификация болезней 10 пересмотра (МКБ-10) и туда именно про коронавирус добавили три пункта.

Первое – это подтвержденный COVID-19, то есть коронавирусная инфекция (подтвержденная), когда результат ПЦР-теста положительный. А второй шифр значится, как неподтвержденная коронавирусная инфекция , то есть ПЦР-тест вышел отрицательным. Но это COVID-19, просто не подтвержденный лабораторно, вот и все.

Его могут подтвердить рентген, например. Или компьютерная томография, клиническая картина, эпиданамнез. Может подтвердить вирусология, посмертно. Это то, что сейчас делают патологоанатомы. Они и судмедэксперты, как раз на вскрытии видят классическую картину описания вот этой коронавирусной инфекции.

Вот эти разночтения в статистике, они же пошли с самого начала. Хотя точно видно, что симптомы те же самые: к примеру, 10 дней температура, одышка, человек задыхался, слабел, умирал... Но ему ставят диагноз, что «нет, это не COVID-19, у него был сахарный диабет, или сердечная недостаточность, или пневмония». И сколько таких диагнозов «пневмония» было поставлено?

С самых первых дней это было, еще когда в Сузакском районе пошли первые случаи смерти. Там умер один медработник, психиатр. Он ходил в обсервацию, осматривал этих контактных лиц – искал, выявлял, брал анализы, потом сам заболел. И он заболел абсолютно с классической картиной COVID-19, причем очень быстро и пять дней лежал на ИВЛ. Умер, но ему не поставили коронавирус, просто быстро похоронили без вскрытия и сказали, что умер от пневмонии.

– Вы говорите, что изначально предлагали рассматривать пневмонию как коронавирус. А до этого открытого обращения, вы пытались хотя бы устно сказать об этом Минздраву или Республиканскому штабу?

– Мы увидели, что, несмотря на то, что давали Минздраву эти рекомендации, они все равно продолжают делить пневмонию и COVID-19. Я например с патологоанатомами разговаривала, наверное, где-то две недели назад.

– Вы предложили рассматривать пневмонию как COVID-19, опираясь на научные доводы, или только из-за того, что симптомы заболеваний схожи?

– Несколько дней назад патологоанатом сообщила, что они проверили тела 43 умерших, которым при жизни ставили отрицательный результат на коронавирус. Но анализы, взятые патологоанатомами, показали, что у них у всех оказался положительный результат на COVID-19. Поэтому статистику уже можно не делить. Потому что внебольничная пневмония лечится совершенно по-другому.

– А как она лечится?

– Ну, смотрите. Внебольничная пневмония – это, чаще всего, не вирусная, это бактериальная форма. И там антибиотики назначаются с первых дней. Если же поставили COVID-19, то тами лечение другое, госпитализация другая, вскрытие совсем другое, хоронят совсем по-другому. То есть это совершенно другая инфекция и другая болезнь.

Но если пишут внебольничная пневмония, то хоронят как обычно, лечат как обычно, тогда как антибиотиками коронавирус совсем не лечат... Мы должны добиться, чтобы это заблуждение, вот это недоразумение, вся эта ошибочная постановка диагноза прекратилась. Мы не должны никого обманывать. Все сейчас понимают, что это COVID-19,

– Вся эта неразбериха говорит о слабости кыргызстанской медицины или халатность ответственных руководителей?

– Самое главное тут, самая большая загвоздка – это ошибка системы. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) принимал вот этот диагноз «внебольничная пневмония», а «неподтвержденный COVID-19» не принимал. И поэтому все медики записывали такие смертельные случаи под шифром внебольничной пневмонии. А это совсем разные шифры! Поэтому все диагнозы прятались под внебольничной пневмонией.

Но сегодня все цифры смертности нужно опять пересмотреть. Пересмотреть и все внебольничные пневмонии, все проверить и добавить их к этой коронавирусной инфекции, потому что других смертей просто нет. У нас годами не было смертности от внебольничной пневмонии, от гриппа, от других ОРВИ. Ее просто не было. Смертность была от кори, когда в стране были вспышки – в 2017, 2018 и 2019 годах. И тогда смертность от кори была очень высокой, но думаю смертность от коронавирусной инфекции теперь ее догонит.

Источник - радио "Азаттык"