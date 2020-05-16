COVID–19 удачно изменил повестку дня. Для диктатуры

Бывший руководитель компании "Кыргыз Концепт" и учредитель студии ololo haus и ololo art studio Данияр Аманалиев рассуждал о том, почему пандемия коронавирусной инфекции - это шанс для властей стать спасителями или диктаторами.

Его мнение было опубликовано на сайте Центра политико–правовых исследований.



“Это прозвучит спорно, но я считаю COVID–19 огромной удачей для руководителей нашего государства. Посудите сами: антикоррупционные расследования, нарастающее общественное недовольство, выразившееся в зимних митингах, позор 8 марта, скандал с паспортами и связанные с ним ограничения на въезд в США, другие потери во внешней политике, углубляющийся экономический кризис, бюджетный дефицит, постоянное давление на курс сома — все это разом исчезло из повестки дня.



Все в одночасье обнулилось. Кыргызстан стремительно догоняет мир единственным доступным способом — медленно погружается, в то время, когда экономики развитых стран ускоренно ослабевают.



Ужасная правда в том, что в этот раз мы не одна из нескольких стран с большими проблемами, которым нужно помочь. В новом мире каждый занят спасением своего собственного населения и экономики в первую очередь. И в этих условиях никто на международном уровне не осуждает применяемые правительствами методы — жесткие или мягкие — просто потому, что никто не знает точного рецепта. Это блюдо готовится впервые.



Иначе говоря, для нашей власти созданы идеальные лабораторные условия для: установления полной диктатуры, при которой все, что не разрешено, будет запрещено, или завоевания репутации легендарного спасителя, любая критика в адрес которого не будет восприниматься обществом.



Путь второй очень сложный и требует творческого подхода, так как повторить чей–то опыт в этот раз не удастся. А вот государство–враг имеет шанс на 180 градусов развернуть общественное мнение, и вряд ли такой шанс будет предоставлен еще раз.



Примеры Китая, Туркменистана, Беларуси и других успешных в борьбе с коронавирусом диктатур служат убедительным доказательством работы жестких методов. Эта стратегия подразумевает отношение государства к народу “сверху–вниз”. Посыл при этом примерно такой: “мы не служим вам, а спасаем вас от самих себя, неразумных, вы нам потом спасибо скажете, увидев, сколько людей гибнут в “свободных” странах”.



Что будет делать власть, желающая реализовать диктаторскую стратегию?



С точки зрения менеджмента:



- запугивать госслужащих, сажать, штрафовать всех, кто отходит от генеральной линии и смеет самостоятельно рассуждать;



- укреплять силовые органы, придавать им уверенности в себе, предоставлять дополнительные полномочия. Если есть возможность, то предоставить и деньги тоже;



- врачам внушать ответственность за спасение Отечества, тогда можно их не беречь, комплекс Спасителя сам будет мотивировать бороться, игнорируя низкие зарплаты, отсутствие средств защиты и растущие случаи заражения (каждый восьмой случай заражения в КР на сегодня — медработники);



- волонтеров из общества направлять на решение социальных вопросов (обеспечение малоимущих граждан, обеспечение врачей средствами защиты и т.п.), подчеркивать их роль, благодарить, давать грамоты и тешить эго, как можно дольше, чтобы они были очень заняты и не лезли в принятие решений.



С точки зрения коммуникаций:



- не консолидировать ответственность на одном человеке — тасовать колоду выступающих в СМИ, чтобы у общества были только фрагменты общей картины, но никогда не общая картина, а растущее недовольство рассредотачивалось по отдельным чиновникам, не объединяясь в одном лице.



- выдавать информацию о новых заражениях порционно — указывать больше случаев заражения в те дни, когда нужно протащить больше неприятных для общества решений.



- назначать во все комиссии, имеющие доступ к важным данным, только лояльных госчиновников и подпускать как можно меньше представителей гражданского общества.



- на все трудные вопросы отвечать уклончиво, консолидируя новостной фон вокруг количества зараженных, умерших и ужасах, происходящих в других странах. Идеально, если СМИ будут настолько заняты новостями о коронавирусе, что вообще не будут замечать и анализировать происходящее вокруг.



С точки зрения отношений с обществом:



- контролируемо поощрять панику, параллельно поддерживая всеобщее отупение и растущую недееспособность.



- развлекать популистическими мерами по контролю цен на ключевые товары, публичными порками провинившихся чиновников и бизнесменов. — постоянно искать внутренних врагов и подкидывать на растерзание (распространителей слухов, мародеров, нарушителей карантина и т.п.).



- раздавать показательные крохи небольшому количеству малообеспеченных семей, чтобы демонстрировать заботу о населении.



С точки зрения экономики:



- наплевать на все и молиться, чтобы вышеуказанные меры оказались достаточными, чтобы обнищавшее население не оказало консолидированного сопротивления.

ххх

Не кажется ли вам, что какие–то из вышеуказанных пунктов реализуются сейчас? Есть у такой стратегии только одна проблема, на мой взгляд. Она требует двух ключевых предпосылок: наличия очень крепких силовых органов и армии, которые можно вводить в случае начала общественных беспорядков, и населения, которое боится власти.



К сожалению для сторонников диктаторской версии, обеих предпосылок в Кыргызстане исторически не наблюдается, а значит, власть в результате такой стратегии столкнется с двумя вариантами.



Сначала оголодавшие группы населения начнут атаковать небольшие продуктовые магазины, и милиция будет справляться, но количество нападений будет расти по всей стране, а мы все уже знаем, что за этим последует.



Вслед за безнаказанностью вырастет количество людей на улицах, снятие карантина в этом случае произойдет самопроизвольно, количество заражений значительно вырастет, и официальным цифрам, которые и сегодня отстают на 2–3 недели, никто верить не будет.



В случае снятия карантина, пользуясь расчетами западных экспертов (к примеру, Ангела Меркель заявила, что в Германии в итоге будет заражено 60–70 процентов населения, а согласно данным ВОЗ, около 5 процентов зараженных нуждаются в вентиляции легких). Можно подсчитать, что для Кыргызстана отсутствие карантина будет означать смерть только от коронавируса около 200 тысяч человек.



Прибавьте к этому количество людей, пострадавших и погибших во время беспорядков, это дает примерную оценку размера катастрофы. И это все еще оптимистичная оценка, основанная на предположении о том, что иммунитет от коронавируса формируется, а значит, и коллективный иммунитет тоже однажды будет достигнут.



Однако на сегодня нет научного доказательства формирования иммунитета, а факт повторного заражения 51 пациента в Южной Корее, о котором сообщает Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), — это очень плохая новость. Если иммунитет, действительно, не формируется, снятие карантина, добровольное или самопроизвольное, будет означать постепенное вымирание населения.



Выбор пути, который сейчас стоит перед властью, чрезвычайно сложный. Соблазнительный путь закручивания гаек, на мой взгляд, автоматически приведет к срыву резьбы с ужасными последствиями”.

Ну, а пока власти заняты спасением, можно решить попутно много старых проблем:



- избавиться от политической конкуренции (любые антиправительственные высказывания в период ЧП являются преступлением, а избавление от старых оппонентов останется незамеченным);



- оживить старые коррупционные схемы (гражданский контроль невозможен в условиях ЧП);



- наладить новые выгодные коррупционные схемы (чем больше разрешений нужно, чтобы жить, тем больше взяток народ готов платить);



- взять еще кредитов и грантов, которые уже очень трудно давали в последние годы, и распилить бесконтрольно (в экстремальных условиях, доноры даже и не подумают, что кто–то может попытаться навариться на помощи);



- избавиться от слишком умных и перспективных госслужащих, которые уже давно раздражают своей растущей популярностью среди населения, списав на них вину за провалы;



- набрать вместо умных и перспективных глупых и лояльных (они будут рады возможности карьерного взлета и согласятся делать все, что надо, а потом можно их публично отругать, перенаправив народный гнев).

Источник - газета "Вечерний Бишкек"