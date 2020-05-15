Сейит Атамбаев переплюнул своего отца по части небылиц?

В этом мы убедились, следя за высказываниями и заявлениями Сейита Атамбаева в последние дни.

На более чем в 60 млн долларов, выделенные писателям и акынам (в то время 1 доллар стоил 60 копеек, в 1990 году Москва выделила 60 млн рублей на строительство многоквартирного дома для писателей и акынов Кыргызстана), купил 5 крупных предприятий, разбогател, продавая находившиеся там станки, оборудование, автомобили. Пускай об этом и не узнал весь народ, но еще до своего ареста он заврался: «Разбогател, издавая в Кыргызстане книги и открыв в Турции бизнес». Но по такому роду вранью господин Сейит переплюнул отца. Неделю назад он обманул народ, сказав: «Члены нашей семьи направляли на благотворительность 90% своих доходов». Затем он распространил заявление: «Власть о них забыла, мы обеспечили питанием и напитками более 200 сотрудников милиции, которые стоят на постах в Аламудунском районе». Тотчас управление внутренних дел Чуйского района сообщило, что слова сына бывшего президента не соответствуют действительности, так как стоящие на постах милиционеры обеспечиваются государством питанием и средствами личной защиты в полном объеме.

8 августа прошлого года господин Сейит, после ареста отца в сопровождении журналистов телеканала «Апрель» и подобных сайтов отправился на царский дворец АША в Кой-Таше, смеялся как герои мультиков, что смотрелось не очень хорошо. Там стреляли, проливалась кровь, отца обвиняют по тяжким статьям, так станет ли нормальный сын так смеяться? По сообщению УВД Чуйской области, господин Сейит действительно раздавал средства личной защиты и горячее питание представителям народных дружин и местным жителям. Так почему он лжет, говоря, что раздавал милиционерам?

Пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание читателей еще на одно обстоятельство. Два старших сына АША более десяти лет выступали посредниками при поставке электроэнергии из ГЭС населению, ежегодно получая 6-7 млн долларов чистыми. Интересно, какую часть из этих денег, сделанных из воздуха, они направили на благотворительность?

Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 15.05.2020 / стр. 8

Перевод: https://www.gezitter.org/ushaktar/88266/