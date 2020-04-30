Кыргызстан: что ждет экономику после отмены чрезвычайного положения?

С момента первого обнаружения COVID-19 в республике начали принимать жёсткие ограничительные меры.

В результате оказалась парализована экономическая жизнь, большой удар приняли на себя торговля и общепит, резко сократились денежные переводы от трудовых мигрантов.



Как и в других странах, в Кыргызстане пошли вверх цены на продукты питания, притом не только импортные, но и местного производства. Введённое чрезвычайное положение должны отменить к 10 мая, а что дальше ждет экономику? Помимо неизбежных убытков от неуплаты налогов и пошлин, ожидается резкое сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов, которые в 2019 году перевели на родину $2,4 млрд.



Сельское хозяйство, хоть и получило преимущество от задержек с поставками в страну импортной продукции, но столкнулось с проблемой логистики внутри страны. В период весенних полевых работ в деревню стало сложно поставлять семена, ГСМ и запчасти для сельхозтехники.



Много жалоб на ограничительные меры на дорогах, из-за которых даже имеющие разрешительные документы бизнесмены сталкиваются с трудностями. На расставленных повсюду блокпостах не всегда дежурят адекватные силовики. Зачастую это военные, которые смутно представляют себе, как действовать в такой ситуации, и встречают непонимание со стороны гражданских лиц. Противоречивые указания, разная степень строгости и инструкций для отдельных регионов страны, первый опыт режима ЧП из-за пандемии – эти и другие факторы приводят к конфликтам на пропускных пунктах и блокированию поставок товаров, в том числе продовольствия.



И если крупные поставщики научились находить выход из положения, то мелким производителям, небольшими партиями пытающимся привезти в город и продать свой товар, гораздо трудней добраться до покупателей. Недовольные предприниматели всё чаще рассказывают о своих проблемах в соцсетях.



Одна из волонтёров написала в «Фейсбуке» открытое обращение к коменданту Бишкека: «Я обращаюсь к Алмазбек Кыдырмаевичу Орозалиеву, со мной связалась женщина из поселка Октябрьский. У неё свое крестьянское хозяйство. Она 2 раза в неделю собирает продукты от большей части деревни и привозит на продажу в город. От рынка справка есть. Хозяйство оформлено. Данный посёлок за счёт этого живёт. Они не просят гуманитарную помощь. Им нужен свободный проезд в город. На постах её не пропускают. Она требует Ваш номер или номер высшего руководства... Когда вы остановите самоуправство? Ведь Вы сами в приказе указывали о беспрепятственном проезде продуктов питания».

Выживут, увы, не все

В интервью «Ритму Евразии» эксперты оценили последствия, которые накроют страну после коронавирусной эпидемии.



Сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков считает, что больше всего пострадают сферы, связанные с трудовой миграцией и общепитом.

- Игорь Альбертович, мигранты из Кыргызстана теряют работу в России из-за пандемии. Какие отрасли экономики больше всего пострадают от их преждевременного возвращения домой?

– Сейчас, по разным оценкам, до конца года могут вернуться в КР примерно 80 тыс. кыргызстанцев, которые находятся в РФ и Казахстане. Пандемия отрицательно сказалась на сфере услуг, а наши граждане за границей работали в основном именно там. Сейчас невозможно сказать, насколько вырастет безработица в этих странах, но, как только откроются границы, ожидается скорое возвращение около 10 тыс. человек.



В прошлом году мигранты перевели в Кыргызстан $2,4 млрд, теперь этой цифры точно можно не ждать, будет хороший результат, если в текущем году переведут хотя бы половину. Падение будет связано не только с карантинными мерами, но и с подскочившим курсом доллара по отношению к рублю.



В самом Кыргызстане в первую очередь пострадают торговый сектор, продажа автомобилей, недвижимости, товаров народного потребления, логистические фирмы. Снижение покупательской способности кыргызстанцев напрямую скажется на функционировании торговых площадок. Крупнейший рынок в стране «Дордой» сегодня предоставляет работу (всем, кто обслуживает его функционал) около 600 тыс. человек.



Отдельно стоит выделить такой специфических сектор, как проведение тоев (праздничных торжеств. – Ред.). Их работа была одним из флагманов сферы услуг, сложные времена ждёт весь общепит. Я думаю, что разорятся многие кафе и рестораны. Занятых в индустрии тоев артистов, поваров, официантов резко сократят.



Ещё один специфический важный сектор местной экономики – это сектор по продаже билетов на все виды транспорта, который шел в Россию и другие страны ЕАЭС. Таких агентств за последние годы появились тысячи.



Кризис затронет даже сферу образования. Трудовые мигранты денежными переводами оплачивали учебу своих детей, в том числе контракты студентов.



Только после этого кризиса большинство кыргызстанцев поймут, как много значили для страны те средства, которые переводились на родину трудовыми мигрантами. Поэтому в ближайшее время мы будем жить достаточно скромно, уже не будет жизни в режиме пышных тоев и высокого уровня потребления товарной продукции, а торговые центры будут стоять пустыми.

- У людей много жалоб на трудности прохождения через блокпосты. Как по-вашему эти ограничения скажутся на весенне-полевых работах?

- Правительство, руководство Минсельхоза и Республиканского штаба заверяют, что на сельхозработах чрезвычайное положение никак не сказывается. Более того, отдельные районы рапортуют, что уже на 98% завершили посевные работы. Мне кажется, тут надо дождаться итогов, насколько отчёты чиновников совпали с реалиями и, прежде всего, с обеспечением продовольственной безопасности. С поставками ГСМ, думаю, проблем не будет, цены на них снижаются вслед за нефтью.



Никакой критики и жалоб от имени фермеров в парламенте не озвучивалось. В любом случае сельскому хозяйству сейчас нужно уделить особое внимание, т. к. нас ждёт сокращение поставок импортного продовольствия и повышение цен на него из-за курса доллара.



Правда, премьер-министр отметил, что страна, оказывается, не так много производит собственного продовольствия. Но тут удивляться нечему, мы в последние годы производим в больших объёмах только молочную продукцию, некоторые виды фруктов и овощей, небольшое количество мяса, это – скромный выбор по 7-8 продуктовым позициям.



Зерновые, крупы, частично то же мясо были в основном импортными. Коронавирус должен послужить мощным уроком не только для медицины, но и для аграрного сектора. У нас страна неоднократно декларировалась как аграрная, но если мы зайдём в любой крупный супермаркет, то увидим, что на 60-70% продовольствие там иностранное.



По крайней мере, пшеница и другое необходимое продовольствие из России поставляется регулярно. Сейчас Москва запретила импорт зерна за рубеж на время кризиса, но ограничения не касаются стран ЕАЭС.

Государственный социализм

Экономист из Бишкека Нургуль Акимова считает, что пока не прошёл кризисный период, нельзя дать оценку, насколько упадёт экономика.

- Сейчас время, когда многие страны мира тотально сокращают бюджетные расходы, бизнес сокращает рабочие места, торговля замедляется, а бедность растет. Вероятно, по итогам месяца или квартала мы убедимся в этом на конкретных цифрах.



Однако уже очевидно снижение денежных потоков от трудовых мигрантов. Им, кстати, сейчас дешевле остаться за границей, нежели ехать на родину. Дома они хоть и не платят за аренду жилья, но не смогут найти работу. Тогда как в Москве и других городах у них более предсказуемы условия и перспективы.



С наступлением текущего кризиса аналитики и ответственные госслужащие всех стран задаются вопросами о сохранении баланса и платежеспособности национальной валюты. У каждого государства свои вызовы и структура рисков разная. К примеру, российский рубль коррелирует с ценами на нефть, а кыргызский сом имеет несколько источников поддержки, в том числе трансферты от трудовых мигрантов.



Я думаю, лицам, принимающим решения, сейчас необходимо просчитать, каков будет размер макроэкономических дисбалансов, то есть снижение ВВП, инфляцию, дефицит бюджета, внешние балансы. Какие секторы экономики понесут убытки, на какой срок продлится такая ситуация и, самое главное, какова цена вопроса. И заранее подготовиться к социально-экономическим последствиям удара, определить людей, которых надо поддержать пособиями.

- Что нужно сделать правительству, чтобы экономика, бизнес смогли удержаться на плаву?

- Обычно, когда экономика испытывает такого рода испытания, мировые экономисты в один голос призывают применять политику «государственного социализма» как один из возможных сценариев. Меры политики в таком контексте включают в себя бесплатное предоставление общественных услуг, таких как бесплатные больницы, транспорт, продовольствие, энергия и жилье. Чтобы основные производители жизненно важных товаров и услуг не испытывали больших проблем из-за «провала рынка».



Повторю, мы пока в периоде неопределенности и в этой связи сложно давать оценку происходящему. Сейчас решающую роль играют качество статистики, так как аналитики делают выводы и дают интерпретацию, исходя из регистров. В Кыргызстане с этим есть проблемы, так как неформальная (теневая) экономика составляет примерно одну треть от всего объёма.

Очевидно, госпрограммы начнут работать над поддержкой таких сервисных секторов, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. Также следует начать проработку сектора логистики и транспорта, так как до минимумов снизились авиа- и железнодорожные перевозки.

В Кыргызстане даже в крупном корпоративном секторе имелось мало денежных резервов. А большинство компаний малого и среднего бизнеса вообще не имеют существенных ресурсов и запасов, они живут коротким производственным циклом (это в основном предприятия сферы услуг) и используют в обороте практически все имеющиеся средства.

По этой причине очевидно, что озвученные правительством меры по поддержки бизнеса (сдвинули сроки по отчётам) недостаточны, необходимы более существенные стимулы.

"Ритм Евразии"

Евгений ПОГРЕБНЯК