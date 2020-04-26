Запущена троллинг - группа в поддержку Сапара Исакова!?

Начало этой недели ознаменовалась заметным оживлением фэйк-аккаунтов.

Это было настолько очевидно, что даже многие известные блогеры кыргызского сегмента Фейсбука не удержались и высказались у себя на страницах о довольно интересной тенденции.

В частности, об атаке троллей. Массово и молниеносно созданные фэйк аккаунты начали агрессивно стучаться в «друзья» к известным блогера и, так называемым, лидерам мнений в соцсетях …

Кто и зачем запустил троллинг атаки? Какие силы стоят за второй волной хайпа против семейства Матраимовых?

Кто вновь заинтересован качнуть в стране тему, связанную с пресловутым могуществом одного известного клана?

Примечательно, но раскачка «таможенной» темы удивительным образом совпала с этапированием бывшего премьера Сапара Исакова из СИЗО в колонию в Петровке.

Особенно активизировался Нурбек Токтакунов — адвокат Исакова.

Сам Токтакунов начал писать провокационные посты как только выписался из наркологии, куда был принудительно помещен родственниками.

Адвокату помогает хайпить целая троллинг — группа.Ранее адвокату очень сильно помогала и поддерживала «качать» антикоррупционную тему Гульнур Торалиева, но теперь есть все основания полагать, что место Гульнур заняла другая особа. Отныне группу информационной поддержки Сапара Исакова возглавила дерзкая, наглая, скандально известная медиа-хабалка Лейла Саралаева.

Последняя и столкнула со своего пути свою некогда подружку и теперь задала тон всей работе.

Отсюда и объяснение тому о чем писали блогеры — о небывалой атаке фэйков.

Зная нахрапистость Лейлы , можно предположить что отныне «скучно» никому не будет. Эта женщина первым делом вытащила записи телефонных разговоров Кимсанова с неким Уланом байке и выпустила всех собак против матров. Учитывая расчётливость и алчность Лейлы Саралаевой , которая сама отмыла миллионы шлепая книги об Атамбаеве и занимаясь тем, что стучала же на своих коллег по цеху, можно смело допустить, что Исаков выделил очередной транш (из украденных им миллионов ) на очередную компанию в свою защиту. Аппетит у Лейлы очень большой , следовательно размер ее гонорара насчитывается десятками тысяч долларов…

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