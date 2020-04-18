Снимут ли власти Кыргызстана ограничения по работе СМИ в период ЧП?

Республиканский оперативный штаб пока не отреагировал на рекомендацию аппарата президента о пересмотре формата работы со СМИ в условиях режима чрезвычайного положения (ЧП).

Ограниченнные условия работы медиа-ресурсов влияют на качество их продукции, а журналисты испытывают трудности при освещении жизни простых граждан в период пандемии. В связи с этим из-за отсутствия альтернативы приходится делать упор на официальные сообщения государственных органов.

Большинство работников СМИ Кыргызстана на сегодняшний день работают удаленно и теперь их рабочими местами стали кухня, спальня или какой-то другой уголок в собственном доме. Но в период действия режима ЧП это не единственное ограничение, которое отразилось на их деятельности. В частности, у журналистов нет возможности свободно перемещаться, чтобы освещать жизнь граждан и публиковать их мнения.

К примеру, на независимом портале Kaktus.media стало меньше статей и репортажей, где рассказывалось бы о жизни простых кыргызстанцев. Главный редактор издания Дина Маслова объяснила это следующим образом: "– Мы работаем на удаленке, и так как мы не можем выезжать, беседовать с людьми, репортажей у нас нет. Что у нас изменилось? У нас, конечно, стало больше официоза. Потому что государство сейчас главный источник информации, хотя она неточная, неконкретная – чувствуется, что цензурируется. И [поэтому] мы перешли на интервью в прямом эфире, мы их делаем в соцсетях или записываем через онлайн-инструменты… Либо мы просим самих респондентов сфотографировать, снять на видео, в том числе свое интервью и прислать нам. Конечно, не всегда это высокого качества материалы, профессиональная фото- и видеосъемка, безусловно, лучше. Но я думаю, что наши читатели это понимают".

Вдобавок ко всему журналисты не имеют возможности напрямую задать вопросы чиновникам по поводу коронавируса, ограничиваясь теми сведениями, что даются на брифингах Республиканского оперативного штаба. При этом в ходе этих прямых включений пресс-секретарь правительства задает выступающему министру некоторые вопросы, которые присылают через социальные сети, но какие-то остаются без внимания и, соответственно, без ответов.

Еще сложнее в такой ситуации приходится телерадиокомпаниям, где необходимо заполнять эфир. В связи с этим на большинстве радиостанций и телеканалах большую часть вещания теперь занимают повторы старых передач или фильмы. Стоит признать, что заметно ухудшилось и качество создаваемой в период карантина эфирной продукции.

Продюсер «Биринчи радио», входящего в состав Общественной телерадиокорпорации (ОТРК), Таалайгуль Сыдыкбекова говорит, что пришлось приостановить выход в эфир постоянных рубрик: "– Мы каждый день передаем в прямом эфире брифинги комендантов тех населенных пунктов, где был введен режим ЧП. И фактически место наших программ заняли эти трансляции. Все наши журналисты готовят свои репортажи, интервью в онлайн-режиме. На их оплату труда это никак не влияет".

Шеф-редактор телеканала «Ала-Тоо-24», который также входит в семейство каналов ОТРК Сюита Соурбаева в интервью каналу «Настоящее время» рассказала, что их выпуски новостей, раньше выходившие в прямом эфире, сейчас готовятся и записываются заранее. Редакция практически пуста, журналисты работают из дома. Ведущих и техников на работу возят служебные машины, на которые оформлены разрешительные документы, но у многих редакций и таких пропусков нет.

Эксперт Гульнура Торалиева говорит, что выдача властями разрешений только лояльным СМИ, и игнорирование других медиа-структур, способствует тому, что в информационном поле начинают преобладать недостоверные и фейковые сообщения, а граждане все больше поддаются панике, читая непроверенные слухи в социальных сетях: "– Ограничениями власти только усугубляют раскол в обществе. В Кыргызстане у государства не получается полноценно обеспечить население информацией. И донесение журналистами достоверных данных до народа это тоже один из основных способов борьбы с COVID-19. Кроме того, у СМИ есть еще одна очень немаловажная роль – они осуществляют мониторинг работы властей в период этого кризиса. В такой период руководство страны должно быть заинтересовано в создании условий для полноценной работы журналистов".

Ранее ряд СМИ объединились и направили обращения властям страны по поводу аккредитации СМИ в период действия режима ЧП. В частности, журналисты отметили, что готовы соблюдать все нормы карантина, и им нужна лишь возможность свободно исполнять свои профессиональные обязанности.

14 апреля аппарат президента КР рекомендовал Республиканскому штабу и комендатурам пересмотреть формат работы со СМИ в условиях режима ЧП. Но как заявил «Азаттыку» 17 апреля заместитель министра внутренних дел, комендант столицы Алмазбек Орозалиев, этот вопрос еще не рассматривался: "– Республиканский штаб еще не давал нам соответствующих поручений. Комендатура рассмотрит этот вопрос, исходя из их решения".

В то время как кыргызстанские СМИ в период коронавирусного кризиса вынуждены ограничиваться официальной информацией, в зарубежной прессе стало больше репортажей о том, как выживают медики на передовой борьбы с COVID-19, в чем нуждаются простые люди и факты того, как болезнь изменила чьи-то судьбы.

Руководитель сайта Politmer.kg Наргиза Нанакеева призвала журналистов готовить материалы на основе историй, размещенных в социальных сетях: "– Я думаю, тут многое зависит от находчивости журналистов, их пытливости. Неправильно ограничиваться лишь официальной информацией, говоря, что «власти ограничили нас в работе». Есть множество различных мессенджеров, соцсетей, и нынешняя ситуация позволяет нам развить онлайн-журналистику, когда можно удаленно готовить видеоблоги и расширить свою аудиторию".

Главный редактор издания «ПолитКлиника» Дильбар Алимова между тем отметила, что карантин отразился не только на работе журналистов, но и на их финансовом состоянии: "– Стало меньше рекламных материалов. Есть проблемы с оплатой аренды здания, где находится редакция. Переговоры с хозяевами помещения ни к чему не привели. Мы сейчас обращаемся к некоторым международным организациям, объясняя ситуацию, в которой оказались. Если все получится, тогда появится возможность не сокращать штат сотрудников и дать им возможность работать на удаленной основе".

При этом руководство «ПолитКлиники» признается, что разразившаяся пандемия натолкнула и на новые идеи. В частности, из-за активного распространения фейков в соцсетях редакция решила совместно с медиа-партнерами готовить фактчекинговые материалы, которые быстро стали самыми читаемыми у адитории. Теперь издание планирует открыть специальный отдел для создания таких публикаций.

В целях недопущения распространения коронавируса 25 марта в городах Ош, Бишкек и Джалал-Абад, а также в Кара-Сууйском и Ноокатском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области был введен режим ЧП. 14 апреля он был продлен, а также к этим населенным пунктам добавился город Нарын и Ат-Башинский район Нарынской области. Пока режим ЧП действует до 30 апреля.

Санжар Эралиев

Корреспондент радио "Азаттык".