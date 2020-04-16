Статья, которой нет. ГКНБ вводит людей в заблуждение, отлавливая их за "заведомо ложные сообщения"

С момента введения режима ЧП в городах и районах Кыргызстана, Госкомитет нацбезопасности периодически сообщает о задержании граждан за распространение недостоверной или ложной, по их мнению, информации о карантине и коронавирусе.

По закону это не входит в их полномочия.

Новые поправки

В начале апреля в Кыргызстане ввели новые поправки, согласно которым людей могут штрафовать за распространение недостоверной информации. Правда, при условии, что эта информация «нарушает общественный порядок и спокойствие граждан» на территории, где объявлен режим ЧП.

Адвокатское сообщество отнеслось скептически к этим поправкам из-за недостатка конкретики и ясности в формулировках.

«При составлении протокола представитель уполномоченного органа должен уже иметь документы о том, что информация, которую распространил правонарушитель, является недостоверной. Как он это будет делать, тоже вопрос. Кто и по какому критерию будет определять, нарушены ли общественный порядок и спокойствие граждан, вообще не понятно», — считает юрист «Института Медиа Полиси» Акмат Алагушев.

При всей неточности новых поправок, подобные нарушения, согласно закону, должны рассматриваться МВД, а не сотрудниками ГКНБ. Среди статей уголовной кодекса, которые связаны с недостоверной информацией, есть и такие, которые попадают под следствие ГКНБ. Однако, они никак не касаются только распространения ложной информации:

1) Статья 246. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма;

2) Статья 341. Принуждение к даче ложных показаний;

3) Статья 344. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления;

4) Статья 345. Ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод;

5) Статья 347. Принуждение к лжесвидетельству.

"Заведомо ложное сообщение"

Подробнее стоит остановиться на статье 344 «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

В марте ГКНБ выявил информационный сайт TheAsiaTimes, который опубликовал и распространил недостоверную информацию о двух погибших из-за коронавируса. Тогда пресс-служба органа заявила о досудебном производстве по статье 344 «заведомо ложное сообщение».

Сотрудники ГКНБ дезинформируют людей и указывают лишь часть названия 344 статьи — «Заведомо ложное сообщение» — из-за чего может казаться, что распространение недостоверной информации в интернете влечет уголовную ответственность.

Что важнее, 344-я статья не касается публикаций в интернете. Она относится к случаям, когда вы обращаетесь в правоохранительные органы и заведомо подаете ложное заявление о совершении кем-то преступления.

«Что касается сообщений в СМИ или соцсетях о совершении преступления, то они выступают поводом к возбуждению уголовного дела […]. Однако недействительность таких сообщений не может расцениваться как заведомо ложное сообщение и не образует состава преступления», — говорится в заявлении «Института Медиа Полиси».

На попытки «Клоопа» узнать у ГКНБ, на каких основаниях они занимаются этой деятельностью, пресс-секретари отказываются отвечать устно и требуют отправить запрос, а потом и вовсе сбрасывают звонок.

Кроме прочего, ГКНБ регулярно в пресс-релизах заявляет, что задержанные за распространение ложной информации «раскаялись и попросили прощение у народа».

«Клооп», как и юристы, неоднократно писал, что такие меры неправомерны с точки зрения кыргызского законодательства. А это значит, что сотрудники ГКНБ массово вводят людей в заблуждение.

«И извинение, и раскаяние могут быть исключительно добровольным волеизъявлением гражданина, и несут в себе лишь этический элемент в признании своей неправоты», — считают юристы «Института Медиа Полиси» .

"Дешевый самопиар"

До недавнего времени ГКНБ отмалчивался и никак не комментировал заявления о неправомерности своих действий. Однако недавно ГКНБ обвинили в давлении на медика, который сообщил о нехватке средств защиты, а затем извинился. В спецслужбах заявили, что не имеют к этому происшествию никакого отношения, но пояснили, что отлавливают распространителей ложной информации и «проводят с ними профилактические беседы».

После этого, по данным спецслужб, всех отпускают, а материалы по всем фактам распространения недостоверной информации передают в соответствующие органы для дачи юридической оценки.

«На фоне ситуации с коронавирусом во всем мире отдельные лица пытаются сделать себе дешевый самопиар путем распространения недостоверной информации, а также дискредитации работы всех структур, задействованных в борьбе против COVID-19», — заявили в ГКНБ.

Источник - kloop.kg

Ссылка на статью: https://kloop.kg/blog/2020/04/16/stati-kotoroj-net-gknb-vvodit-lyudej-v-zabluzhdenie-otlavlivaya-ih-za-zavedomo-lozhnye-soobshheniya/