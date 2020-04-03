Кыргызстан возвращается к президентскому правлению - "Независимая газета"

В республике в условиях чрезвычайного положения готовится референдум по изменению Конституции

Референдум по изменению Конституции Киргизии может состояться 4 октября, одновременно с парламентскими выборами. Соответствующий законопроект, инициированный депутатом Курманкулом Зулушевым, вынесен на обсуждение Жогорку Кенеша (парламента). Гражданам предлагается выбрать между парламентской и президентской республиками.

Депутат Зулушев обосновывает свою инициативу тем, что во всех редакциях Конституции Киргизии уже были прописаны готовые формы правления. В итоге граждане не голосовали за форму правления отдельно, а голосовали за Основной закон страны. «Законопроект разработан в целях создания условий для определения народом государственного устройства», – говорится в справке обоснования. Если депутаты и президент одобрят этот законопроект, то он вступит в силу уже в июле 2020 года. Напомним, что действующая Конституция Киргизии была принята в 2010 году после очередного государственного переворота 7 апреля и последовавшего за ним межэтнического конфликта на юге страны, который произошел на фоне попыток президента Курманбека Бакиева укрепить свою власть. После этого в Конституцию по инициативе нового президента Алмазбека Атамбаева были внесены поправки, которые предполагали расширение полномочий премьер-министра и ослабляли функции президента. Политическая подоплека этих изменений заключалась в сохранении Атамбаевым власти после выборов президента 2017 года. Он якобы намеревался занять кресло главы кабинета министров (см. «НГ» от 01.08.16).

По словам эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, та гибридная форма, которая заложена в действующей Конституции, изначально была направлена на снижение эффективности системы государственного управления в целом. «Атамбаеву важно было войти в историю в качестве прогрессивного реформатора, но можно вспомнить, что основным автором этой конституционной конструкции был Омурбек Текебаев (лидер партии «Ата-Мекен». – «НГ»), давно известный приверженностью к западно-либеральным схемам. Созданная по этим лекалам Конституция с приходом к власти клана нового президента и усилением клановой системы, несмотря на половинчатые права и возможности как парламента, так и правительства, стала для новой президентской власти фактором торможения в установлении семейного правления», – сказал «НГ» Александр Князев.

По его мнению, время для инициативы выбрано очень удачно. «Чрезвычайное положение (ЧП) не только позволяет снизить эпидемические риски (с которыми весь государственный механизм Киргизии справиться, безусловно, не способен), но и ставит под контроль всю общественно-политическую ситуацию. В случае принятия сейчас законопроекта Зулушева президент Жээнбеков получает возможность еще больше монополизировать властные функции», – отметил Князев. По его мнению, общественное сопротивление принятию законопроекта, даже в процессуальном плане прямо противоречащее действующим конституционным нормам, будет нейтрализовано под лозунгами борьбы с эпидемией. ЧП позволяет и цензурировать СМИ, и ограничивать передвижения людей, и возбуждать уголовные дела в отношении любых недовольных.

«Надо полагать, что это нарушение будет легко оправдано антикоронавирусной кампанией и даже получит определенное одобрение в обществе. Наверное, не случайно и то, что в Киргизии в рамках режима ЧП введены чрезвычайно жесткие ограничения, которые, впрочем, легко обходятся через традиционные коррупционные инструменты. Так что законопроект имеет немалые шансы на превращение в закон и на дальнейшую концентрацию власти «в семье». Это никаким образом не скажется позитивно на республике в целом, где антиэпидемические мероприятия власти и силовых структур стремительно приближают население к ситуации элементарного массового голода», – отметил Князев.

Между тем генеральный директор аналитического центра «Стратегия «Восток–Запад» Дмитрий Орлов сказал «НГ», что граждане Киргизии, уставшие от беспредела в псевдопарламенте, скорее всего поддержат инициативу Зулушева.

Виктория Панфилова,

"Независимая газета"