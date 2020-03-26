Нефть, коронавирус и кризис: что ждет национальную валюту Кыргызстана?

Всего за пару недель марта национальная валюта Кыргызстана подешевела более чем на 20 % по отношению к американскому доллару. Это один из худших показателей среди стран ЕАЭС.



6 марта страны Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) не смогли договориться по объемам добычи нефти. И несмотря на то, что кыргызский сом напрямую не привязан к нефтяному рынку, он резко отреагировал на падение котировок «черного золота».



Все дело в том, что экономика Кыргызстана глубоко интегрирована в региональные торговые отношения. И, соответственно, все, что происходит в странах основных партнеров по ЕАЭС (Россия, Казахстан) цепной реакцией отражается на КР.



Встреча Организации стран экспортеров нефти, куда входит Россия, заложила основу для того, что происходит сегодня на валютных рынках целого ряда стран. Нефтедобытчики разошлись во мнениях: известно, что Россия выступала за продолжение сделки с ОПЕК, Саудовская Аравия — против.



Реакция на эти разногласия не заставила себя ждать. Первой на это отреагировала пара рубль-доллар. Уже 8 марта американская валюта пошла вверх: всего за день ее стоимость выросла на 3,62 рубля. Сейчас российская валюта до сих пор нестабильна и сохраняется тренд ослабления по отношению к доллару. В совокупности с начала года, по данным Центробанка, рубль обесценился на 26,07 % (на 21 марта).



Вслед за рублем подешевел и казахский тенге. По данным Национального банка Казахстана, на 16,26 %. Финансовый регулятор соседней республики также объяснил падение национальной валюты снижением стоимости нефти.



Кыргызский сом на этом фоне ослаб по отношению к доллару на 20,16 %. И такого значительного падения сома никто не ожидал.



По прогнозам Национального банка Кыргызстана (НБ КР), национальная валюта должна была сохранить свои позиции к доллару на уровне 73 сомов, то есть просесть только в пределах 5%.



Выступая, на брифинге 11 марта, глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов заявил, что факторов для обвала нацвалюты нет. Позже, 16 марта, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции, также заявил, что доллар не вырастет более 73 сомов.



«Мы вместе с Национальным банком провели совместную работу, чтобы оставить курс на уровне 73,1 сомов к доллару. И этот уровень мы будем держать», — обещал премьер (цитата по kabar.kg).

«Доллар будет дорожать»

На сглаживание валютных колебаний в марте Национальный банк Кыргызстана израсходовал 113,7 млн долларов США в результате четырех интервенций. Не помогло.



По словам главы НБ КР, злую шутку с кыргызским сомом сыграл ажиотаж среди населения. Безусловно, ослабление российского рубля скорректировало бы курс, но не так сильно.



«Сложившийся курс доллара США сформировался как соотношение спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. В итоге на 19 марта равновесный (соотношения покупки и продажи) курс доллара США к нацвалюте сложился на уровне 84,9 сомов», – сказал на брифинге с журналистами 20 марта Абдыгулов (цитата по akchabar.kg).



При этом он отметил, что спрос на американскую валюту по большей части вызван психологическими факторами.



«Интервенция Нацбанка 19 марта показала, что реальные потребности рынка в валюте составили $3,7 млн. При том, что утром того же дня спрос на американскую валюту оценивался в $50 млн», — подчеркнул он.



Абдыгулов также заявил на брифинге, что скорее всего в течение нескольких дней курс сома скорректируется и откатится назад (авт. – с 85 сомов за 1 доллар). В кратковременном периоде прогноз оказался верным, на 22 марта доллар торговался по цене от 77,5 до 79,3 сомов.



Однако в долгосрочной перспективе прогнозы экспертов не столь оптимистичны. Аналитики предсказывают сильное ослабление национальной валюты. По самым смелым прогнозам, стоимость доллара на валютном рынке Кыргызстана достигнет 100 сомов за единицу.



На своей странице в Facebook финансовый эксперт и управляющий партнер Tredstone Capital Partners Умбриэль Темиралиев написал, что есть большая вероятность того, что доллар дальше будет дорожать в течение 2020 года:



Хронический дефицит торгового баланса, сокращение иностранных инвестиций и деловой активности (торговля, производство и тп) из-за коронавируса, а также ожидаемое сокращение переводов мигрантов, сокращение экспорта текстиля и туристических потоков в страну. Все эти факторы будут давить на сом в течение 2020.



Аналогичного мнения придерживается и экономист Азамат Акенеев. По его словам, сейчас мы наблюдаем начало глобального кризиса, который, как правило, происходит каждые десять лет. Рост экономики, который начался в 2009 году, закончился. Сейчас падение на мировых и американских фондовых рынках оценивается более чем в 30%.



«Кризис всегда сопровождается укреплением доллара. Это связано с тем, что инвесторы уходят из нефти, золота и развивающихся стран. С этим связано то, что национальные валюты этих стран проседают, особенно это касается нефтедобывающих государств», — подчеркивает экономический эксперт.



Он отмечает, что потери для Кыргызстана были бы сильнее, если бы республика была больше интегрирована в мировую финансовую систему.



«Скоро мы почувствуем реальные выпадения по денежным переводам и экспорту, который будет сокращаться, все это приведет к тому, что курс сома, скорее всего, будет постепенно девальвировать. Насколько сильно – будет зависеть от того, насколько быстро этот кризис закончится. Обычно он длится 1—2 года, потом возобновляется рост», — добавил эксперт.



Курс сома, скорее всего, будет постепенно девальвировать.



Отметим, этот прогноз не учитывает коронавирус, который усугубляет ситуацию. В кризис обычно страдает финансовый сектор, а пандемия вируса сильно бьет по реальному сектору экономики. Эксперты полагают, что наложение всех этих факторов – ослабление национальной валюты, экономический кризис и пандемия коронавируса – могут привести к тому, что и экономика Кыргызстана откатится на уровень 90-х годов.

Как платить кредиты?

Бизнес-ассоциации уже выступили с предложениями о предоставлении некоторых послаблений для предпринимателей с целью их поддержать. В частности, предлагается предоставить налоговые каникулы, отложить сдачу Единой налоговой декларации и продлить мораторий на проверки.



Снижение покупательской способности и закрытые границы – это серьезная нагрузка на бизнес



Причем, нужно понимать, что больше всего бизнес сегодня страдает от скачков курса национальной валюты к доллару. Многие предприниматели берут кредиты в американской валюте, поскольку закупают оборудование или товары за рубежом.



Владелец одного из предприятий Чуйской области говорит, что большая часть средств идет на обновление техники, которую не производят в Кыргызстане. Поставки идут из Европы, а все расчеты идут в евро.



«Из-за скачка курса буквально за несколько дней наш долг вырос на семь млн сомов. В ситуации всеобщего кризиса снижение покупательской способности и закрытые границы – это серьезная нагрузка на бизнес», – говорит предприниматель.



По данным НБ КР, на конец января 2020 года кыргызстанцы получили в качестве кредитов в банках республики 146 млрд сомов (около 2,1 млрд долларов США по старому курсу). Из них треть — в долларах США.



По данным на 23 марта, долги населения в американской валюте комбанкам из-за ослабления нацвалюты увеличились на 19,6%. При этом ждать помощи тем, кто пострадал из-за курсовой разницы не откуда. Поддержку окажут только бизнесу, который терпит убытки в связи с пандемией. Вопрос введения налоговых и кредитных каникул для малого и среднего бизнеса правительство пока рассматривает.

Александра Василькова

Источник - "CABAR.asia"