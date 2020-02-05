Cооронбай Жээнбеков вновь вышел на тропу войны с коррупцией

В стране не найдётся ни одного влиятельного депутата, чей родственник не занимал бы какую-нибудь солидную должность в госсекторе.

В Бишкеке 24 января прошло очередное заседание Совета безопасности, на котором президент Кыргызстана устроил разнос высшим политическим и силовым руководителям за засилье коррупции в госструктурах. Войну коррупции регулярно объявляли все прошлые президенты, но спустя время становилось очевидно, что эта война опять проиграна. Судя по всему, такая перспектива нынешнего главу государства не устраивает.

«Решения Совета безопасности не выполняются на должном уровне», – заявил С. Жээнбеков, видя в этом одну из причин плохой ситуации в борьбе с коррупцией. В качестве примера он привёл запоздалые действия руководителя Государственной инспекции по экологической безопасности, который не спешил увольнять своих арестованных за вымогательство подчиненных.

«Они вымогали крупную сумму денег у предпринимателей, наших граждан. Согласно информации, в систематическом вымогательстве взятки от предпринимателей принимали участие практически все управления данной Государственной инспекции. Задержанные работали вместе с руководством в одном здании Экотехинспекции, на одном этаже. Только через месяц после ареста он принимает решение об их увольнении, а также своего заместителя, который руководил их действиями», – возмутился президент.

Отдельной критики удостоились генпрокурор и председатель Верховного суда за то, что они отпустили пойманного экс-чиновника Государственной регистрационной службы Насирбека Алмаматова, который затем бежал за границу. «Вам коррупционера задержали, арестовали, а вы его отпускаете?» – выразил недоумение глава государства.

Спустя три дня после заседания Совбеза прокурор, представляющий государственное обвинение по делу Алмаматова, был уволен. Пожалуй, это единственное наглядное свидетельство борьбы с коррупцией. В остальном ситуация выглядит по меньше мере странной.

В частности, многими с недоумением восприняты слова президента об особой роли гражданского общества и СМИ, благодаря которым повышается прозрачность и эффективность борьбы с коррупцией. Действительно, почти весь прошлый год в Кыргызстане гремели скандалы, связанные с антикоррупционными публикациями ряда СМИ. В первую очередь речь идёт о статьях об экс-главе Таможенной службы Раимбеке Матраимове и его влиятельной семье. Недовольная общественность провела два митинга под лозунгом #REакция, требуя от властей ареста предполагаемых коррупционеров. Однако реакция властей ограничилась тем, что Матраимова несколько раз вызвали на допрос. В свою очередь сам экс-чиновник подал в суд на СМИ, которые опубликовали эти расследования, требуя опровержения и многомиллионных компенсаций за ущерб «чести и достоинству».

Пока же из крупных фигур, арестованных за коррупцию, можно вспомнить только экс-чиновников, в первую очередь приближённых к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Это два бывших премьер-министра и другие экс-чиновники, некоторые успели бежать за границу. В первую очередь именно поэтому общественность не видит реальной борьбы с коррупцией, считая это сведением политических счетов.

Обилие нахлебников

Одним из факторов успешного сдерживания коррупции в приемлемых рамках (полностью её никогда и нигде не побеждали, даже в Сингапуре) является сокращение бюрократического аппарата. Избыток различных инстанций, – проверяющих, разрешающих и т. п., – одна из главных причин, в силу которых люди идут на взятки госслужащим за быстрое решение их вопросов.

Кыргызстан как раз является страной, где количество чиновников на душу населения просто огромно и продолжает расти. Как сообщает издание Kaktus Media, в КР на начало 2017 года численность чиновников составила 17,7 тыс. человек (без учёта силовиков). Ещё 10 тыс. человек работают в органах местного самоуправления. В итоге на одного чиновника приходится 217 жителей. Чтобы не ударить лицом в грязь перед коллегами, каждый более-менее крупный чиновник ездит на дорогом автомобиле и владеет не менее приличным домом.

За пять лет численность чиновников выросла на 400 человек. По последним данным, их число в 2019 году достигло 17,8 тысячи. О какой успешности в борьбе с коррупцией может идти речь при таком огромном бюрократическом аппарате?

Нельзя сказать, что президент не понимает проблему бюрократизации. Но просто так взять и уволить половину госслужащих он не может, так недолго и нарушить системы управления государством. Чтобы безболезненно избавиться от сонма служащих, и была в первую очередь запущена программа цифровизации страны. Успешная реализация программы позволит сократить число контактов бизнесменов и простых людей с госслужащими. Тогда можно будет и взяться за сокращение бюрократов среднего и нижнего уровней.

Впрочем, цифровизацию нужно ещё довести до конца. Пока же даже госсайты работают с большими перебоями. Возможно С. Жээнбекову следует присмотреться к прошлой работе нынешнего премьер-министра России Михаила Мишустина. Он является специалистом в области информационных технологий и, будучи главой Федеральной налоговой службы, провёл успешную цифровизацию её работы. По оценкам зарубежных экспертов, российская налоговая после этого стала одной из лучших в мире.

В свою очередь, сокращение числа чиновников позволит повысить заработную плату оставшимся. В Кыргызстане зарплата госслужащих просто мизерная. По данным за 2017 год, зарплата министров составляет 24 тыс. сомов, это около 345 долларов. Правда, есть ещё солидные доплаты за стаж, ранг, звания, госнаграды и т. д. Если все приплюсовать, то получается более 45 тыс. сомов.

И если такие сравнительно небольшие суммы получают министры (по некоторым данным, это самые низкие зарплаты министров в Евразийском союзе), то служащие самого низкого звена получают чуть больше прожиточного минимума.

Засилье родственников на госслужбе

В Кыргызстане давно стало привычным, когда, заняв какую-либо высокую должность, человек начинает подтягивать своих родственников на другие хлебные места. В стране вырос уже целый класс людей, которые целыми семьями всю жизнь заняты на госслужбе. Всё бы ничего, но от этого возникает конфликт интересов и негласное улаживание возникающих проблем. Особенно полезны в этом случае родственники в прокуратуре.

В стране не найдётся ни одного влиятельного депутата, чей родственник не занимал бы какую-нибудь солидную должность в госсекторе. И так на всех уровнях властной вертикали.

Это создаёт социальное напряжение в обществе. Людям из небогатых семей становится невозможно сделать успешную карьеру на госслужбе. Максимум на что они могут рассчитывать, это долгие годы прозябать на самых низших должностях. Исключение, конечно, можно найти, но это именно исключение, а не правило. На районный уровень активному человеку ещё можно пробиться, но на республиканский уровень без денег и связей – уже практически невозможно.

Отчасти именно это подталкивает молодёжь на криминальный путь или к вступлению в религиозные радикальные организации. Если бы у молодых людей еще не было альтернативы в виде трудовой миграции, то этот показатель подскочил бы в разы.

Отдельную параллельную дорогу (не госслужба и не частный сектор) некоторые люди увидели в НПО, щедро спонсируемых из-за границы. Там активной работой можно и неплохо заработать, и влиять на тех же самых чиновников. В Кыргызстане огромное число самых разных НПО, которые можно встретить даже в самых отдалённых уголках страны, коррупция, кстати, процветает и в этом секторе, хотя об этом и не принято громко говорить (иностранные же деньги).

В борьбе с коррупцией отдельными мерами не обойтись, нужна комплексная программа, предусматривающая и сокращение чиновников, и искоренение кумовства во властных структурах. Для этого придётся принять ряд непопулярных для элиты законов.

И хотя ощутимых результатов С. Жээнбеков уже вряд ли успеет добиться за отведённый ему президентский срок, он в состоянии подготовить почву для своего преемника. Хотя бы навести порядок в судах, которые кыргызстанцы считают одними из самых коррумпированных, в прокуратуре, в силовых ведомствах. А также упрочить политическую стабильность в стране, потому что пока элиты ведут разборки друг с другом, про монотонную борьбу с коррупцией просто забывают.

Евгений Погребняк,

"РитмЕвразия",

3 февраля 2020 года