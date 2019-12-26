Общественный деятель года – Бекболот Талгарбеков

Общественный деятель был приговорен к 5 годам тюрьмы, отсидел 4,5 года и весной этого года вышел на свободу.
Стало очевидно, что ни сфабрикованное дело, ни несправедливое решение, ни железная решетка не сломили его. Выйдя на свободу, Талгарбеков не замолчал. Был там, где колыхалось общество. Поднимал наболевшие для общества темы. Вновь начал озвучивать правду, которую начали забывать в Кыргызстане. Старался привести в чувство солдат старого режима, которые незаконными действиями правили Кыргызстаном как собственным домом, выставили виновными многочисленных невинных людей. Этот год стал для Талгарбекова годом борьбы и результатов этой борьбы…
Источник: газета «Майдан.kg» №51 от 25.12.2019 / стр. 1, gezitter. org
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