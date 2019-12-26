Когда Бабанов вернется в политику?

20 декабря состоялся внеочередной курултай партии «Республика», где Омурбек Бабанов официально ушел с поста лидера и на его место был избран Мирлан Жеенчороев.

О политических качествах и способностях нового лидера поговорим позднее, а пока поговорим об ушедшем в отставку лидере. Говорят, он приехал раньше всех, здоровался со всеми делегатами, радовался тому, что может глубоко вдохнуть воздух Бишкека, несмотря на заверения экологов о том, что загрязненность воздуха превышает норму в несколько раз. Судя по этому, он думал, что 20 декабря он будет не на курултае, а в одном из СИЗО. По правде говоря, оснований для этого хватало с лихвой. С тех пор как он приехал в Кыргызстан, он подозревался в причастности к 4 преступлениям и давал показания. Но в последние недели органы перестали звать его на дачу показаний. Люди с извилинами в голове понимают, почему так произошло. Умолчим об остальном, при вмешательстве АША он получил из Российско-Кыргызского фонда развития 17 млн долларов под 4% на строительство «Азии молл». Это подпадает под несколько статей Уголовного кодекса. Во-первых, в уставе упомянутого фонда не предусмотрено выделение кредита под развлекательный или торговый центр. Во-вторых, самый низкий уставной процент в фонде - 8%. Неизвестно, когда БОТ погасит задолженность, полностью ли вернет полученные деньги. Фонд не разглашает такую информацию, как государственную тайну. Если бы другой человек незаконно взял бы 17 тысяч сомов, не говоря о 17 млн долларах, то его бы давно посадили. Мы вынуждены признать, что нынешняя власть очень терпимо, либерально относится к БОТ. Или БОТ придерживается следующего принципа: «Если тебе дали курицу, то отдай в будущем ягненка»? Тяжело поверить, что известный как «кидальщик» человек вдруг стал благородным.

Что касается остальных причин приглашения для дачи показаний, то они связаны с уплатой налогов, с выступлением в Он-Адыре на президентских выборах, с незаконными землями. Даже по половине этих дел на БОТ могут повесить крупный штраф и заключение в тюрьме на десятки лет. Вместо того чтобы лишаться большей части своего богатства, кажется, БОТ посчитал правильным уйти из политики, пока ситуация не изменится. Это мы к тому, что он не уйдет из политики, пока руки-ноги целы, в кармане есть деньги. Политика и большая должность в Кыргызстане являются легкими способами приумножения богатства. Только стопроцентный идиот поверит в то, что Бабанов откажется от такого способа.

Выступление БОТ напомнило Толстого из XIX века. «В жизни есть важные вещи, — сказал он на курултае. — Жизнь многогранна. Находясь два года на чужбине я видел более интересные вещи, чем наша политика. У каждого дела есть начало и есть конец. Политическая глава в моей жизни подошла к концу». Он выразил благодарность всем, кто помог основать партию и поставить ее на ноги. Попросил прощения у политических оппонентов, начиная с Омурбека Текебаева. Выразил благодарность президенту С. Жээнбекову. В таком случае мог бы позвать всех и проронить слезу. Шутки в сторону, мы бы ничего не сказали, если бы эти слова были искренними. Никто не поверит, если волк пробурчит: «Отныне отказываюсь от мяса и буду вегетарианцем». У нас только усилились сомнения после того, как БОТ объявил об уходе из политики, попросил прощения у Текебаева. Почему?

Если БОТ действительно ушел бы из политики, то на свое место он не оставил бы не харизматичного, неопытного М. Жеенчороева, а предложил бы Р. Казакбаева или другого человека с опытом работы на государственной службе. Потому что даже дети знают, что М. Жеенчороев не годится в политические лидеры, его организаторские и харизматичные качества с натяжкой дотягивают до уровня швейного цеха. С этой точки зрения БОТ придерживается следующей позиции: «Буду держаться в стороне, чтобы мне не приписали лишние сроки. Пока на моем месте побудет М. Жеенчороев. Все равно за кулисами партией руководить буду я. В нужное время выскочу как змея и ужалю кого надо». Поэтому пока рано списывать его со счетов. Когда сложится удобная для него ситуация? Все зависит от деятельности нынешней власти, дальновидности, политической и экономической ситуации в стране.

Источник: газета «Майдан.kg» №51 от 25.12.2019 / стр. 4, gezitter. org