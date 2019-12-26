Министр года – Кашкар Джунушалиев

Этот год был нелегким для органов внутренних дел.

Министерству МВД пришлось замедлить последовательно осуществляемые реформы: мешали работе митинги сил, желающих раскачать ситуацию в 2019 году, организовать беспорядки. В такие тяжелые обстоятельства органы внутренних дел проявили сплоченность в работе. Здесь пригодились профессионализм и опыт министра К. Джунушалиева. Поэтому милиции не стыдно перед народом за свою работу. МВД в этом году успешно провел мероприятия в честь своего 95-летия. Пресс-служба МВД отметила своего 35-летие.

Есть еще одно важное обстоятельство. С 1 января текущего года вступили в силу новые кодексы и законы. Работы по обучению, разъяснению всего этого успешно проходили во всех управлениях и отделениях МВД, все трудности были устранены.

Не были забыты министерством и требования президента Сооронбая Жээнбекова относительно Года развития регионов и цифровизации. Например, во всех регионах страны открылись центры «Единого окна» и работают. Заработал цифровизированный командный центр в Бишкеке для обеспечения общественного порядка. Запущен проект «Безопасный город», который дает хорошие результаты. С целью реформирования МВД осуществлен в Бишкеке первый этап проекта «Патрульная милиция».

В общем, если перечислять, в этом году министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев проделал много продуктивной работы. И это важно для страны.

Источник: газета «Майдан.kg» №51 от 25.12.2019 / стр. 1, gezitter. org