Дипломат года – Аликбек Джекшенкулов

У Кыргызстана есть немало дипломатических представительств в разных странах мира, где трудятся сотни дипломатов.

Неизвестно, кто чем занимается, в основном мы о них узнаем только по интернет-скандалам, когда какой-то сотрудник посольство что-то вытворяет. До наших ушей доходят вести только о том, что посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов действительно выполняет свои посольские обязанности. С тех пор как он заступил на эту должность, не слышны недовольства от живущих в России кыргызстанцев в адрес посольства. Посол участвует в различных мероприятиях для улучшения условий жизни кыргызстанцев. Дипломатия требует деликатного подхода, а Аликбек Джекшенкулов только доказывает, что у него от природы дипломатический склад ума.

Источник: газета «Майдан.kg» №51 от 25.12.2019 / стр. 2, gezitter. org